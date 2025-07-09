Техас у пошуках зниклих після повені: понад 160 осіб досі не знайдено

У центральному Техасі рятувальники вже шосту добу продовжують масштабну операцію з пошуку зниклих безвісти внаслідок раптової повені, яка охопила регіон під час святкування Дня незалежності США. Станом на ранок 9 липня підтверджено загибель щонайменше 109 осіб, ще понад 160 вважаються зниклими безвісти, переважно у графстві Керр, яке постраждало найсильніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Стихійне лихо вдарило рано вранці 4 липня, коли на південному заході штату раптово вийшли з берегів річки, зокрема річка Гуадалупе, що затопила понад 100 кілометрів відпочинкової зони, де перебували сотні туристів. Особливо постраждали літні табори. Лише в Camp Mystic загинули щонайменше 27 дітей та вихователів. За даними шерифа округу Керр Ларрі Лейта, у рятувальній операції задіяні понад 2100 осіб.

Рятувальники працюють у важкодоступних районах уздовж річки, розчищаючи завали з уламків будинків, автомобілів та дерев за допомогою екскаваторів і спецтехніки. У багатьох регіонах мобільний зв’язок нестабільний. А система публічного оповіщення про небезпеку досі відсутня через високу вартість її впровадження.

Окрім Керрвілля, повінь зачепила також столицю штату Остін, де 5 липня загинули ще щонайменше 14 осіб. Загалом очікується, що кількість жертв ще зростатиме.

На тлі зростання критики влада уникає відповідей на запитання щодо своєчасності попереджень та місцевої підготовки до катастрофи. Уряд штату обіцяє провести повне розслідування, щоб виявити недоліки у діях служб. Губернатор Техасу Грег Ебботт підписав розпорядження про приспущення державних прапорів на знак жалоби та оголосив про спеціальну сесію законодавчого органу штату 21 липня, на якій розглядатимуть питання впровадження систем попередження про стихійні лиха.

П'ять мільйонів людей у Техасі залишаються під загрозою повені - ЗМІ

За оцінками AccuWeather, економічні збитки від повені у штаті можуть сягати від 18 до 22 мільярдів доларів. За даними Національної служби погоди США, упродовж останнього десятиліття Техас зазнає найбільших в країні втрат від стихій — лише за останні 10 років унаслідок екстремальних погодних явищ у штаті загинули понад 650 осіб.

Попри трагедію, мешканці регіону демонструють стійкість і взаємну підтримку. Відбувається мобілізація волонтерів, відкриваються тимчасові кухні та пункти допомоги, місцеві жителі допомагають рятувальникам у пошуках та розчищенні завалів.

Кількість жертв повені у Техасі перевищила 100 осіб