П'ять мільйонів людей у Техасі залишаються під загрозою повені - ЗМІ

Сьогодні в деяких частинах Техасу продовжують йти дощі. За даними NBC News, п'ять мільйонів людей досі перебувають під загрозою повені, передає УНН.

... п'ять мільйонів людей у ​​центральному Техасі досі перебувають під загрозою повені. Серед постраждалих районів – Сан-Анджело, Кіллін, Керрвілл, Сан-Антоніо та Остін - йдеться у повідомленні.

Зливи та шторми з сильними дощами продовжують впливати на частини вже перенасиченого водою регіону, додала NBC.

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Повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі Керр Штату Техас, де сталась повінь. За його словами, це негайно забезпечить рятувальникам необхідні ресурси.