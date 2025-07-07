П'ять мільйонів людей у Техасі залишаються під загрозою повені - ЗМІ
Київ • УНН
Дощі продовжуються в деяких частинах Техасу, де п'ять мільйонів людей у центральному регіоні, включаючи Сан-Анджело та Остін, залишаються під загрозою повені. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в окрузі Керр через інтенсивні опади.
Сьогодні в деяких частинах Техасу продовжують йти дощі. За даними NBC News, п'ять мільйонів людей досі перебувають під загрозою повені, передає УНН.
... п'ять мільйонів людей у центральному Техасі досі перебувають під загрозою повені. Серед постраждалих районів – Сан-Анджело, Кіллін, Керрвілл, Сан-Антоніо та Остін
Зливи та шторми з сильними дощами продовжують впливати на частини вже перенасиченого водою регіону, додала NBC.
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Нагадаємо
Повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.
Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі Керр Штату Техас, де сталась повінь. За його словами, це негайно забезпечить рятувальникам необхідні ресурси.