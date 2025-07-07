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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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П'ять мільйонів людей у Техасі залишаються під загрозою повені - ЗМІ

Київ • УНН

 • 335 перегляди

Дощі продовжуються в деяких частинах Техасу, де п'ять мільйонів людей у центральному регіоні, включаючи Сан-Анджело та Остін, залишаються під загрозою повені. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в окрузі Керр через інтенсивні опади.

П'ять мільйонів людей у Техасі залишаються під загрозою повені - ЗМІ

Сьогодні в деяких частинах Техасу продовжують йти дощі. За даними NBC News, п'ять мільйонів людей досі перебувають під загрозою повені, передає УНН.

... п'ять мільйонів людей у ​​центральному Техасі досі перебувають під загрозою повені. Серед постраждалих районів – Сан-Анджело, Кіллін, Керрвілл, Сан-Антоніо та Остін 

- йдеться у повідомленні.

Зливи та шторми з сильними дощами продовжують впливати на частини вже перенасиченого водою регіону, додала NBC.

Кількість жертв повені у Техасі зросла до 91, Трамп готується до візиту - Білий дім07.07.25, 21:11 • 1031 перегляд

Нагадаємо

Повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.  

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі Керр Штату Техас, де сталась повінь. За його словами, це негайно забезпечить рятувальникам необхідні ресурси.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Truth Social
Остін (Техас)
Дональд Трамп
Техас
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