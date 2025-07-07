Кількість жертв повені у Техасі зросла до 91, Трамп готується до візиту - Білий дім

У Техасі внаслідок повені загинула 91 людина. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу, передає УНН із посиланням на Sky News.

Лівітт розповіла про реакцію президента США Дональда Трампа на повені та сказала, що адміністрація "працює в тісній співпраці" з державними та місцевими чиновниками.

"Ситуація на місцях залишається небезпечною, і можуть виникнути додаткові загрози громадській безпеці з подальшими сильними дощами", — сказала вона.

Додамо

Вона також сказала, що Трамп збирається відвідати Техас "пізніше цього тижня".

Білий дім зараз узгоджує ці плани поїздок, ми сподіваємося, що це буде пізніше цього тижня, ймовірно, у п'ятницю. Але ми хочемо зробити це в найбільш підходящий час для посадовців штатів та місцевих органів влади, ми не хочемо переривати місцеві зусилля - додала речниця Білого дому.

Раніше Трамп заявив, що, ймовірно, він відвідає його в п'ятницю.

Нагадаємо

Повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі Керр Штату Техас, де сталась повінь. За його словами, це негайно забезпечить рятувальникам необхідні ресурси.