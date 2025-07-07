Число жертв наводнения в Техасе возросло до 91, Трамп готовится к визиту - Белый дом

В Техасе в результате наводнения погиб 91 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Ливитт рассказала о реакции президента США Дональда Трампа на наводнения и сказала, что администрация "работает в тесном сотрудничестве" с государственными и местными чиновниками.

"Ситуация на местах остается опасной, и могут возникнуть дополнительные угрозы общественной безопасности с дальнейшими сильными дождями", — сказала она.

Добавим

Она также сказала, что Трамп собирается посетить Техас "позднее на этой неделе".

Белый дом сейчас согласовывает эти планы поездок, мы надеемся, что это будет позднее на этой неделе, вероятно, в пятницу. Но мы хотим сделать это в наиболее подходящее время для должностных лиц штатов и местных органов власти, мы не хотим прерывать местные усилия - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что, вероятно, он посетит его в пятницу.

Напомним

Наводнение накрыло штат в пятницу, 4 июля. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, количество которых достигло 30 см.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас, где произошло наводнение. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.