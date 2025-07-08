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Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім
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Кількість жертв повені у Техасі перевищила 100 осіб

Київ • УНН

 • 147 перегляди

Кількість загиблих від руйнівної повені у Техасі сягнула 104 осіб, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальні операції тривають вздовж річки Гвадалупе, яка піднялася до висоти двоповерхового будинку.

Кількість жертв повені у Техасі перевищила 100 осіб

Кількість жертв руйнівних повеней у Техасі сягнула 104 осіб. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальні операції на воді відбуваються вздовж річки Гвадалупе, яка рано вранці в п'ятницю швидко піднялася до висоти двоповерхового будинку.

За словами місцевих чиновників, серед зниклих везвісти - десять дівчаток, що відвідували літній табір Camp Mystic в окрузі Керр.

Наші серця розбиті разом з нашими родинами, які переживають цю неймовірну трагедію. Ми постійно молимося за них. Ми підтримуємо зв’язок з місцевою та державною владою, яка невпинно виділяє значні ресурси на пошуки наших зниклих дівчат. Ми глибоко вдячні за підтримку з боку громади, служб швидкого реагування та посадовців усіх рівнів

- йдеться у заяві табору.

Нагадаємо

Повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.  

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі.

За даними NBC News, п'ять мільйонів людей досі перебувають під загрозою стихії. Зливи та шторми з сильними дощами продовжують впливати на частини вже перенасиченого водою регіону.

Кількість жертв повені у Техасі зросла до 91, Трамп готується до візиту - Білий дім07.07.25, 21:11 • 1318 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Дональд Трамп
Техас
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