Кількість жертв повені у Техасі перевищила 100 осіб

Кількість жертв руйнівних повеней у Техасі сягнула 104 осіб. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

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За даними ЗМІ, десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальні операції на воді відбуваються вздовж річки Гвадалупе, яка рано вранці в п'ятницю швидко піднялася до висоти двоповерхового будинку.

За словами місцевих чиновників, серед зниклих везвісти - десять дівчаток, що відвідували літній табір Camp Mystic в окрузі Керр.

Наші серця розбиті разом з нашими родинами, які переживають цю неймовірну трагедію. Ми постійно молимося за них. Ми підтримуємо зв’язок з місцевою та державною владою, яка невпинно виділяє значні ресурси на пошуки наших зниклих дівчат. Ми глибоко вдячні за підтримку з боку громади, служб швидкого реагування та посадовців усіх рівнів - йдеться у заяві табору.

Нагадаємо

Повінь накрила штат у п'ятницю, 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Керр після інтенсивних дощів, кількість яких сягнула до 30 см.

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що запровадив надзвичайний стан в окрузі.

За даними NBC News, п'ять мільйонів людей досі перебувають під загрозою стихії. Зливи та шторми з сильними дощами продовжують впливати на частини вже перенасиченого водою регіону.

Кількість жертв повені у Техасі зросла до 91, Трамп готується до візиту - Білий дім