Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек

Число жертв разрушительных наводнений в Техасе достигло 104 человек. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

По данным СМИ, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасательные операции на воде проходят вдоль реки Гвадалупе, которая рано утром в пятницу быстро поднялась до высоты двухэтажного дома.

По словам местных чиновников, среди пропавших без вести — десять девочек, посещавших летний лагерь Camp Mystic в округе Керр.

Наши сердца разбиты вместе с нашими семьями, которые переживают эту невероятную трагедию. Мы постоянно молимся за них. Мы поддерживаем связь с местными и государственными властями, которые неустанно выделяют значительные ресурсы на поиски наших пропавших девочек. Мы глубоко благодарны за поддержку со стороны общины, служб быстрого реагирования и должностных лиц всех уровней - говорится в заявлении лагеря.

Напомним

Наводнение накрыло штат в пятницу, 4 июля. Национальная метеорологическая служба США объявила чрезвычайную ситуацию для отдельных районов округа Керр после интенсивных дождей, количество которых достигало 30 см.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ввел чрезвычайное положение в округе.

По данным NBC News, пять миллионов человек до сих пор находятся под угрозой стихии. Ливни и штормы с сильными дождями продолжают влиять на части уже перенасыщенного водой региона.

Число жертв наводнения в Техасе возросло до 91, Трамп готовится к визиту - Белый дом