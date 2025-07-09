Техас в поисках пропавших после наводнения: более 160 человек до сих пор не найдены

В центральном Техасе спасатели уже шестые сутки продолжают масштабную операцию по поиску пропавших без вести в результате внезапного наводнения, охватившего регион во время празднования Дня независимости США. По состоянию на утро 9 июля подтверждена гибель по меньшей мере 109 человек, еще более 160 считаются пропавшими без вести, преимущественно в графстве Керр, которое пострадало сильнее всего. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Стихийное бедствие ударило рано утром 4 июля, когда на юго-западе штата внезапно вышли из берегов реки, в частности река Гуадалупе, затопившая более 100 километров рекреационной зоны, где находились сотни туристов. Особенно пострадали летние лагеря. Только в Camp Mystic погибли по меньшей мере 27 детей и воспитателей. По данным шерифа округа Керр Ларри Лейта, в спасательной операции задействованы более 2100 человек.

Спасатели работают в труднодоступных районах вдоль реки, расчищая завалы из обломков домов, автомобилей и деревьев с помощью экскаваторов и спецтехники. Во многих регионах мобильная связь нестабильна. А система публичного оповещения об опасности до сих пор отсутствует из-за высокой стоимости ее внедрения.

Кроме Керрвилля, наводнение затронуло также столицу штата Остин, где 5 июля погибли еще по меньшей мере 14 человек. В целом ожидается, что число жертв будет расти.

На фоне растущей критики власти избегают ответов на вопросы о своевременности предупреждений и местной подготовке к катастрофе. Правительство штата обещает провести полное расследование, чтобы выявить недостатки в действиях служб. Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал распоряжение о приспускании государственных флагов в знак траура и объявил о специальной сессии законодательного органа штата 21 июля, на которой будут рассматриваться вопросы внедрения систем предупреждения о стихийных бедствиях.

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По оценкам AccuWeather, экономический ущерб от наводнения в штате может достигать от 18 до 22 миллиардов долларов. По данным Национальной службы погоды США, на протяжении последнего десятилетия Техас несет наибольшие в стране потери от стихий — только за последние 10 лет в результате экстремальных погодных явлений в штате погибли более 650 человек.

Несмотря на трагедию, жители региона демонстрируют стойкость и взаимную поддержку. Происходит мобилизация волонтеров, открываются временные кухни и пункты помощи, местные жители помогают спасателям в поисках и расчистке завалов.

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