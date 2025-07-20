В Южной Корее в результате сильных дождей по меньшей мере 10 человек погибли, девять пропали без вести

В Южной Корее десять человек погибли и девять пропали без вести в результате сильных дождей и оползней, которые начались в стране четыре дня назад. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на информацию от правительства, пишет УНН.

Детали

Данные министерства внутренних дел и Национального пожарного агентства по состоянию на 5 утра воскресенья также показали, что значительная часть жертв – шесть погибших и семеро пропавших без вести – произошла в южном уезде Санчхон.

Другие смерти произошли в:

• Осане, провинция Кёнги;

• Сосане, провинция Южный Чхунчхон;

• Данджине, Южный Чхунчхон.

Двое из девяти пропавших без вести были объявлены пропавшими без вести в юго-западном городе Кванджу. Пожарные заявили, что спасательные работы в Санчхоне все еще продолжаются, что может привести к изменению количества жертв. Только в этом округе было спасено 58 человек.

Со среды в стране выпали ливневые дожди, в Санчхоне выпало 793,5 миллиметра осадков. В соседнем округе Хапчхон выпало 699 мм осадков, а в соседнем округе Хадон – 621,5 мм.

Власти зарегистрировали 1920 случаев затопления дорог, потери грунта и разрушения общественных объектов, а также 2234 других случая повреждения частной собственности, такой как здания и сельскохозяйственные угодья.

Всего 12 921 человек нашли убежище в 14 крупных городах и провинциях. К утру воскресенья прогнозируются дальнейшие сильные осадки в районе столицы и провинции Канвондо.

Дополнение

В Нью-Йорке и окрестностях объявлено предупреждение о внезапном наводнении из-за сильных штормов. Затоплены дороги, метро и железнодорожные пути, что привело к значительным задержкам в движении.

Масштабное наводнение в Техасе унесло жизни по меньшей мере 129 человек, среди которых 36 детей. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Керр, где зафиксировано более 100 жертв.