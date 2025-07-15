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Нью-Йорк накрила раптова повінь: зачепило дороги та метро

Київ • УНН

 • 2934 перегляди

У Нью-Йорку та околицях оголошено попередження про раптову повінь через сильні шторми. Затоплені дороги, метро та залізничні колії, що спричинило значні затримки в русі.

Нью-Йорк накрила раптова повінь: зачепило дороги та метро

Через шторми у понеділок увечері було оголошено попередження про раптову повінь у Нью-Йорку та його околицях - стихія обрушилася на місто, а також деякі райони штату Нью-Йорк та Нью-Джерсі, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

У понеділок у регіоні пройшли сильні дощі, викликавши повінь у північних передмістях Нью-Йорка та Нью-Джерсі, де губернатор Філ Мерфі оголосив надзвичайний стан.

За даними управління міського транспорту, у Нью-Йорку спостерігалися серйозні затримки у роботі метрополітену через затоплення станцій. Також було затримано рух поїздів Metro-North Railroad до Центрального вокзалу та назад. Пасажирів попросили утриматися від поїздок до відновлення руху поїздів між Мангеттеном та Бронксом.

Водії також зіткнулися із затопленими дорогами та шосе через інтенсивні зливи, про що повідомлялося в Скотч-Плейнс у штаті Нью-Джерсі та окрузі Вестчестер у штаті Нью-Йорк.

Глава округу Вестчестер Кен Дженкінс заявив, що повені сталися "дуже, дуже швидко", і що до округу надійшло безліч дзвінків до служби 911.

"Це було не просто поступове наростання, особливо в деяких з найбільш схильних до повеней районів, таких як паркова зона Бронкс-Рівер, прямо на Мейн-стріт, яка традиційно затоплюється під час сильних дощів. У таких випадках людей рятують співробітники місцевих екстрених служб, переважно пожежники", - сказав Дженкінс.

Попередження про раптові повені залишалися чинними в деяких частинах регіону приблизно до 22:00 за місцевим часом. Однак шторми рухалися не дуже швидко, що означало не швидке завершення злив.

Термін дії попередження про раптові повені для більшої частини регіону спливав опівночі.

За попередніми оцінками, до 20:00 у деяких районах випало понад 15 см опадів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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