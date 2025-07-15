Нью-Йорк накрыло внезапное наводнение: затронуты дороги и метро

Из-за штормов в понедельник вечером было объявлено предупреждение о внезапном наводнении в Нью-Йорке и его окрестностях - стихия обрушилась на город, а также некоторые районы штата Нью-Йорк и Нью-Джерси, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В понедельник в регионе прошли сильные дожди, вызвав наводнение в северных пригородах Нью-Йорка и Нью-Джерси, где губернатор Фил Мерфи объявил чрезвычайное положение.

По данным управления городского транспорта, в Нью-Йорке наблюдались серьезные задержки в работе метрополитена из-за затопления станций. Также было задержано движение поездов Metro-North Railroad до Центрального вокзала и обратно. Пассажиров попросили воздержаться от поездок до возобновления движения поездов между Манхэттеном и Бронксом.

Водители также столкнулись с затопленными дорогами и шоссе из-за интенсивных ливней, о чем сообщалось в Скотч-Плейнс в штате Нью-Джерси и округе Вестчестер в штате Нью-Йорк.

Глава округа Вестчестер Кен Дженкинс заявил, что наводнения произошли "очень, очень быстро", и что в округ поступило множество звонков в службу 911.

"Это было не просто постепенное нарастание, особенно в некоторых из наиболее подверженных наводнениям районов, таких как парковая зона Бронкс-Ривер, прямо на Мейн-стрит, которая традиционно затапливается во время сильных дождей. В таких случаях людей спасают сотрудники местных экстренных служб, преимущественно пожарные", - сказал Дженкинс.

Предупреждения о внезапных наводнениях оставались в силе в некоторых частях региона примерно до 22:00 по местному времени. Однако штормы двигались не очень быстро, что означало не быстрое завершение ливней.

Срок действия предупреждения о внезапных наводнениях для большей части региона истекал в полночь.

По предварительным оценкам, к 20:00 в некоторых районах выпало более 15 см осадков.