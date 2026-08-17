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Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсуви

Київ • УНН

 • 9158 перегляди

У Південній Кореї через зливи та зсуви загинула одна людина, понад 130 жителів евакуювали. У провінції Південний Кьонсан випало понад 800 мм опадів, що спричинило підтоплення та пошкодження інфраструктури.

Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсуви

Південну Корею накрили потужні зливи, які спричинили масштабні підтоплення та зсуви ґрунту на півдні країни. Щонайменше одна людина загинула, є постраждалі, а понад сотню жителів довелося евакуювати, повідомляє УНН із посиланням на Yonhap та Reuters.

В окремих районах країни за кілька днів випало понад 800 мм опадів. 

Деталі

Найскладніша ситуація склалася у провінції Південний Кьонсан, зокрема в місті Кодже. За даними метеорологів, із суботи до ранку понеділка там випало близько 805,7 мм опадів. У сусідньому Тхонйоні зафіксували 671,9 мм. Подекуди інтенсивність опадів сягала близько 100 мм на годину.

Уранці 17 серпня в Кодже зсув ґрунту засипав нижній поверх приватного будинку. Рятувальники дістали з будівлі трьох людей. Одного з постраждалих у критичному стані доправили до лікарні, де він помер.

Ще один зсув стався в Тхонйоні. Людину, яка опинилася під обвалом, вдалося врятувати. Повідомлялося також про інші випадки сходження ґрунту та підтоплення будинків.

Через інтенсивні опади річки та струмки вийшли з берегів, вода затопила дороги, житлові будинки й автомобілі. Ситуацію в прибережних районах додатково ускладнив приплив.

У Кодже рятувальні служби підвищили рівень реагування та залучили до ліквідації наслідків негоди близько 180 працівників екстрених служб і спеціальне обладнання для відкачування води. За даними місцевих ЗМІ, у місті евакуювали близько 130 жителів. Сотні повідомлень про підтоплення та інші наслідки негоди надійшли до екстрених служб.

Зливи також пошкодили соціальну та транспортну інфраструктуру. Вода потрапила щонайменше до 12 шкіл і дитячих садків у Кодже та Тхонйоні. На окремих ділянках перекрили дороги та обмежили роботу громадського транспорту. Два великі суднобудівні підприємства в Кодже – Hanwha Ocean та Samsung Heavy Industries – рекомендували співробітникам залишатися вдома через небезпечну ситуацію на дорогах.

Уряд Південної Кореї активував Центральний штаб із протидії стихійним лихам. Поліції, пожежним та іншим службам доручили мобілізувати необхідні ресурси для порятунку людей та забезпечити роботу тимчасових укриттів.

Натомість метеорологи попередили, що в окремих районах може випасти ще до 150 мм опадів, тому загроза нових паводків і зсувів зберігається.

Контекст

Потужні зливи прийшли на південь Південної Кореї після тривалого періоду посухи. З 1 липня до 15 серпня у Південному Кьонсані випало лише близько 141,8 мм опадів – приблизно 19% від кліматичної норми для цього періоду.

Посуха зачепила тисячі домогосподарств та сільськогосподарські угіддя. Водночас на початку серпня країна пережила екстремальну спеку: 2 серпня в Янсані температура піднялася до 42,5 градуса за Цельсієм.

Нагадаємо

У липні 2026 року в Південній Кореї внаслідок чотириденних сильних дощів та зсувів загинуло 10 людей, ще 9 зникли безвісти. Найбільше постраждав повіт Санчхон, де випало 793,5 мм опадів.

Олександра Василенко

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