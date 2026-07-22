Трамп хочет выдвинуть президента FIFA Инфантино на пост генсека ООН - NY Post

"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ

"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ

"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ

"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ

россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец

россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец

россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец

россия нанесла удар по складу ЮНИСЕФ, уничтожена помощь для украинских детей на 3,9 млн долларов - Лубинец

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