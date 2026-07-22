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Трамп хочет выдвинуть президента FIFA Инфантино на пост генсека ООН - NY Post

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Президент США Дональд Трамп планирует номинировать президента FIFA Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Инфантино сблизился с Трампом во время организации чемпионата мира по футболу.

Трамп хочет выдвинуть президента FIFA Инфантино на пост генсека ООН - NY Post

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент FIFA Джанни Инфантино стал следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Post.

Детали

По данным издания, 56-летний Инфантино сблизился с Трампом во время организации чемпионата мира по футболу в этом году. Футбольный функционер швейцарского происхождения прилагал все усилия, чтобы завоевать расположение Трампа и привлечь его к сотрудничеству, даже вручив ему в декабре первую премию FIFA за мир.

Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире, и признает, что тот обладает особой способностью объединять людей

- сообщило The Post источник, близкий к президенту.

Следующего генерального секретаря изберут в этом году на замену португальцу Антониу Гутерришу - он уходит в отставку в конце декабря.

Чтобы занять эту должность, Инфантино нужно будет получить поддержку 15 членов Совета Безопасности, а затем - подтверждение Генеральной Ассамблеи. При этом 5 государств-членов Совбеза ООН - США, Великобритания, Китай, россия и Франция - имеют право вето.

Кроме Инфантино, претендентами на должность Генсека ООН являются экс-президент Чили Мишель Бачелет и нынешний генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Напомним

Совет мира, основателем которого является Дональд Трамп, просит ООН заставить ХАМАС разоружиться для выполнения перемирия.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
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Рафаэль Гросси
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Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
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