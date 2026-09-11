25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире

11 сентября 2001 года Соединённые Штаты подверглись крупнейшей террористической атаке в своей истории. Тогда 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолёта и использовали их как оружие. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий ударил по Пентагону недалеко от Вашингтона, а четвёртый упал в Пенсильвании. Погибли 2977 человек.

Даже спустя 25 лет 11 сентября остаётся событием, которое изменило подходы к международной безопасности, авиации, борьбе с терроризмом и внешней политике.

Как всё произошло в тот день, напоминает УНН.

Хронология событий 11 сентября 2001 года

Утро 11 сентября было ясным и тёплым. Четыре самолёта вылетели из аэропортов на северо-востоке США в Калифорнию. Это были борта American Airlines Flight 11 и Flight 77, а также United Airlines Flight 175 и Flight 93.

В 8:46 по местному времени American Airlines Flight 11 врезался в северную башню Всемирного торгового центра. Сначала многие ещё не понимали, что произошло, и даже не могли подумать о теракте. Но уже через 17 минут, в 9:03, United Airlines Flight 175 ударил по южной башне. После этого стало понятно, что это — не трагическая случайность и США подверглись масштабной террористической атаке.

В 9:37 American Airlines Flight 77 врезался в западную часть Пентагона. В 9:59 южная башня Всемирного торгового центра обрушилась, а в 10:03 United Airlines Flight 93 упал неподалёку от Шанксвилла в Пенсильвании. Пассажиры и члены экипажа, узнав по телефону о предыдущих атаках, попытались перехватить контроль над самолётом у террористов. Согласно выводам комиссии по расследованию событий 11 сентября, самолёт, вероятно, направлялся к Капитолию или Белому дому.

В 10:28 обрушилась северная башня. С момента первого удара до падения последней из башен прошло 102 минуты. В США закрыли воздушное пространство, а тысячи пожарных, полицейских, медиков и спасателей направились к местам атак. Для ФБР места падения самолётов и разрушения Всемирного торгового центра стали крупнейшими местами преступлений с точки зрения криминалистики в истории бюро.

Сколько людей погибло и как мир пережил трагедию

Жертвами атак 11 сентября 2001 года стали 2977 человек (если не считать 19 террористов-смертников). Среди погибших были жители и граждане более 90 стран. На месте Всемирного торгового центра погибли более 2600 человек, в Пентагоне — 125, а ещё 246 человек стали жертвами захвата четырёх самолётов. На борту Flight 93 погибли 40 пассажиров и членов экипажа, которые оказали сопротивление нападавшим.

Отдельной трагедией стали последствия для людей, которые работали на месте терактов или жили неподалёку. Пыль и токсичные вещества, образовавшиеся после разрушения башен, спровоцировали многочисленные заболевания среди спасателей, сотрудников экстренных служб и жителей Нижнего Манхэттена.

Программа World Trade Center Health Program продолжает оказывать медицинскую помощь пострадавшим и спустя четверть века. По состоянию на 2024 год в ней участвовали более 132 тыс. человек, часть из которых уже умерла, в том числе от заболеваний, входящих в перечень сертифицированных состояний программы.

Первые дни после нападений сопровождались шоком, трауром и беспрецедентным вниманием мировых СМИ. Во многих странах люди выходили на акции солидарности с США, а союзники Вашингтона заявили о готовности совместно бороться с терроризмом. НАТО впервые в истории применило положения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

Атаки также оказали ощутимое экономическое воздействие. Американские фондовые рынки были закрыты на несколько дней, авиасообщение фактически остановилось, а мировая авиационная отрасль вступила в новую эпоху безопасности.

Как теракты изменили мировую политику и безопасность

Важнейшим последствием 11 сентября стала так называемая "война с террором". Уже 7 октября 2001 года США и их союзники начали военную операцию в Афганистане против "Талибана", который предоставлял убежище "Аль-Каиде". Два года спустя США начали войну в Ираке, которая стала одним из самых противоречивых решений Белого дома после событий 11 сентября.

Кроме того, масштабные изменения произошли и внутри США. После атак Конгресс принял USA PATRIOT Act, который значительно расширил полномочия государства в сфере расследования терроризма, слежки и доступа к информации. А в 2002 году создали Министерство внутренней безопасности США, которое объединило 22 федеральных ведомства и агентства.

Коренным образом изменилась и авиационная безопасность. Появилось Управление транспортной безопасности США, были усилены проверки пассажиров и багажа, ограничен доступ в зоны возле выходов на посадку, укреплены двери кабин пилотов. Позже добавились новые правила в отношении ручной клади, жидкостей, досмотра и других процедур. То, что до 2001 года казалось чрезвычайными мерами, постепенно стало привычной частью авиаперелётов.

Одновременно возросла роль разведки и обмена данными между государственными структурами. После 11 сентября США перестроили контртеррористическую систему, усиливая координацию между спецслужбами, полицией и другими органами. Комиссия по расследованию терактов отдельно подчеркивала проблемы обмена информацией между ведомствами и рекомендовала создать более интегрированную систему контртеррористической работы.

В результате в обществе возникла острая дискуссия о границе между безопасностью и гражданскими свободами. Усиление надзора, расширение полномочий спецслужб и правоохранительных органов, а также практика работы с конфиденциальной информацией стали предметом длительных политических и правовых споров. Сама комиссия 11 сентября предупреждала, что усиление государственного контроля должно сопровождаться защитой частной жизни и гражданских прав.

Через 25 лет стало понятно, что наследие 11 сентября значительно шире изменений в системах безопасности. Террористическая угроза стала одним из ключевых факторов международной политики, а войны, начатые после атак, повлияли на Ближний Восток, Центральную Азию и мировую систему безопасности на десятилетия.

Как чтят память погибших через 25 лет

В 2026 году США отмечают 25-ю годовщину трагедии. Центральные мероприятия проходят в Нью-Йорке, у Пентагона и мемориала Flight 93 в Пенсильвании. Президент США Дональд Трамп 11 сентября принимает участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв, а Белый дом объявил этот день Patriot Day и призвал приспустить государственные флаги в честь 2977 погибших.

На Национальном мемориале 11 сентября в Нижнем Манхэттене родственники погибших традиционно зачитывают имена жертв. В этом году церемония имеет особое значение: помимо шести минут молчания, соответствующих ключевым моментам атак, впервые запланировали седьмую минуту для чествования памяти людей, умерших от заболеваний, связанных с последствиями атаки 11 сентября. Церемония закрытая для семей погибших, но её будут транслировать онлайн.

Вечером Нью-Йорк снова осветит небо двумя мощными лучами Tribute in Light на месте бывших башен-близнецов. Инсталляция впервые появилась через шесть месяцев после терактов и с тех пор ежегодно становится одним из главных символов памяти о погибших. В 2026 году её впервые дополнит специальная телевизионная трансляция, посвящённая 25-й годовщине.

Напомним

В пятницу, 11 сентября, 2977 дронов воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке в память о жертвах теракта, произошедшего 25 лет назад.