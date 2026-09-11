2977 дронів відтворили Вежі-близнюки у пам’ять про жертв 11 вересня у Нью-Йорку

У п’ятницю, 11 вересня, 2977 дронів відтворили Вежі-близнюки в Нью-Йорку у пам’ять про жертв теракту, що стався 25 років тому. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Організатори акції відтворили хмарочосу Всесвітнього торгівельного центру у їхніх реальних розмірах. Дана акція отримала назву "2977 вогнів пам'яті над гаванню Нью-Йорка".

CBC News заборонив називати події 11 вересня 2001 року терактами

Контекст

11 вересня 2001 року члени радикальної ісламістської організації "Аль-Каїда" викрали чотири пасажирські літаки. Двоє лайнерів врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку, внаслідок чого обидва хмарочоси повністю завалилися.

Третій літак врізався в будівлю Пентагону поблизу Вашингтона, четвертий впав у поле в штаті Пенсильванія після того, як пасажири і члени екіпажу вчинили опір викрадачам.

Внаслідок цих подій 2 977 людей (без урахування 19 терористів). З них - у Нью-Йорку загинуло 2 606 людей, ще 125 людей загинули у Вашингтоні.

Відповідальність за теракти взяв на себе тодішній лідер "Аль-Каїди" Осама бен Ладен, який переховувався у підконтрольному талібам Афганістані. Вже у жовтні 2001 року США і НАТО розпочали військову операцію в цій країні, що тривала до 2021 року. Самого Осаму бен Ладена було вбито у Пакистані в 2011 році: це здійснили американські спецпризначенці.

Нагадаємо

Військовий суд США призначив на червень 2028 року початок судового процесу над Халідом Шейхом Мохаммедом, якого звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001 року.