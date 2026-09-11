2977 дронов воссоздали башни-близнецы в память о жертвах 11 сентября в Нью-Йорке
Киев • УНН
Акцию посвятили памяти жертв теракта 25-летней давности. 2977 дронов означает количество погибших.
В пятницу, 11 сентября, 2977 дронов воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке в память о жертвах теракта, произошедшего 25 лет назад. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Организаторы акции воссоздали небоскребы Всемирного торгового центра в их реальных размерах. Эта акция получила название "2977 огней памяти над гаванью Нью-Йорка".
CBC News запретил называть события 11 сентября 2001 года терактами28.08.26, 10:44 • 4975 просмотров
Контекст
11 сентября 2001 года члены радикальной исламистской организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба полностью обрушились.
Третий самолет врезался в здание Пентагона недалеко от Вашингтона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление угонщикам.
В результате этих событий погибли 2 977 человек (без учета 19 террористов). Из них в Нью-Йорке погибли 2 606 человек, еще 125 человек погибли в Вашингтоне.
Ответственность за теракты взял на себя тогдашний лидер "Аль-Каиды" Осама бен Ладен, который скрывался в подконтрольном талибам Афганистане. Уже в октябре 2001 года США и НАТО начали военную операцию в этой стране, которая продолжалась до 2021 года. Сам Осама бен Ладен был убит в Пакистане в 2011 году: это сделали американские спецназовцы.
Напомним
Военный суд США назначил на июнь 2028 года начало судебного процесса над Халидом Шейхом Мохаммедом, которого обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года.