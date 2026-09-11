У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі
Київ • УНН
Після анонімної погрози співробітників Генконсульства України в Дюссельдорфі евакуювали. Вибухівки не знайшли, установа працює штатно.
До Генерального консульства України в Дюссельдорфі 10 вересня надійшла анонімна погроза про замінування будівлі, через що співробітників дипломатичної установи евакуювали. Вибухівки правоохоронці не виявили, повідомили УНН у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
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На той момент відвідувачів у приміщенні вже не було. Співробітників Генконсульства було евакуйовано. Дипломати звернулися до правоохоронних органів, які провели перевірку будівлі. Вибухових пристроїв виявлено не було.
Поліція провела перевірку будівлі та прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв виявлено не було.
Що відбувалося біля Генконсульства
Напередодні німецькі ЗМІ повідомляли про масштабну поліцейську операцію біля Генконсульства України в Дюссельдорфі. Район навколо дипломатичної установи оточили, а частину вулиці перекрили.
Після завершення перевірки обмеження зняли. Як повідомили у МЗС, Генеральне консульство України продовжує працювати у штатному режимі.
У Німеччині поліція провела спецоперацію біля консульства України через загрозу безпеці10.09.26, 21:24 • 6854 перегляди