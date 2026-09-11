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У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі

Київ • УНН

 • 14743 перегляди

Після анонімної погрози співробітників Генконсульства України в Дюссельдорфі евакуювали. Вибухівки не знайшли, установа працює штатно.

У МЗС розповіли подробиці вчорашнього "замінування" Генконсульства України в Дюссельдорфі

До Генерального консульства України в Дюссельдорфі 10 вересня надійшла анонімна погроза про замінування будівлі, через що співробітників дипломатичної установи евакуювали. Вибухівки правоохоронці не виявили, повідомили УНН у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Деталі

На той момент відвідувачів у приміщенні вже не було. Співробітників Генконсульства було евакуйовано. Дипломати звернулися до правоохоронних органів, які провели перевірку будівлі. Вибухових пристроїв виявлено не було.

- пресслужба МЗС.

Поліція провела перевірку будівлі та прилеглої території. Жодних вибухових пристроїв виявлено не було.

Що відбувалося біля Генконсульства

Напередодні німецькі ЗМІ повідомляли про масштабну поліцейську операцію біля Генконсульства України в Дюссельдорфі. Район навколо дипломатичної установи оточили, а частину вулиці перекрили.

Після завершення перевірки обмеження зняли. Як повідомили у МЗС, Генеральне консульство України продовжує працювати у штатному режимі.

У Німеччині поліція провела спецоперацію біля консульства України через загрозу безпеці10.09.26, 21:24 • 6854 перегляди

Степан Гафтко

КриміналСвіт
Вибухи
Евакуація
Дюссельдорф
Україна