У Варшаві евакуювали пасажирів з аеропорту імені Шопена, на місці працюють вибухотехніки - ЗМІ

У Польщі через залишений багаж в аеропорту імені Шопена евакуювали пасажирів із терміналів відправлення А і Б, а також частини терміналу прибуття. Наразі прикордонники проводять піротехнічну розвідку. Про це пише TVN24, передає УНН.

За кілька хвилин до 19:00 поліція отримала інформацію про покинутий багаж. Прикордонники зараз проводять піротехнічну розвідку. Людей евакуювали з терміналів відправлення А та Б, а також з терміналу прибуття біля входу А1. Рух транспорту в терміналі відправлення також призупинено. Там курсують лише міські автобуси - заявили виданню у поліції.

У пресслужбі аеропорту підтвердили, що частину терміналу евакуювали через залишений багаж.

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