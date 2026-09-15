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У Варшаві евакуювали пасажирів з аеропорту імені Шопена, на місці працюють вибухотехніки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 6782 перегляди

В аеропорту Варшави евакуювали частину пасажирів і призупинили рух транспорту. Прикордонники проводять піротехнічну розвідку залишеного багажу.

У Варшаві евакуювали пасажирів з аеропорту імені Шопена, на місці працюють вибухотехніки - ЗМІ

У Польщі через залишений багаж в аеропорту імені Шопена евакуювали пасажирів із терміналів відправлення А і Б, а також частини терміналу прибуття. Наразі прикордонники проводять піротехнічну розвідку. Про це пише TVN24, передає УНН. 

За кілька хвилин до 19:00 поліція отримала інформацію про покинутий багаж. Прикордонники зараз проводять піротехнічну розвідку. Людей евакуювали з терміналів відправлення А та Б, а також з терміналу прибуття біля входу А1. Рух транспорту в терміналі відправлення також призупинено. Там курсують лише міські автобуси 

- заявили виданню у поліції. 

У пресслужбі аеропорту підтвердили, що частину терміналу евакуювали через залишений багаж. 

Нагадаємо 

До Генерального консульства України в Дюссельдорфі 10 вересня надійшла анонімна погроза про замінування будівлі, через що співробітників дипломатичної установи евакуювали. Вибухівки правоохоронці не виявили. 

Павло Башинський

КриміналСвіт
Вибухи
Евакуація
Повітряна тривога
TVN24 (телеканал)
Дюссельдорф
Україна