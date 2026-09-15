В Варшаве эвакуировали пассажиров из аэропорта имени Шопена, на месте работают сапёры — СМИ

В Польше из-за оставленного багажа в аэропорту имени Шопена эвакуировали пассажиров из терминалов отправления A и B, а также части терминала прибытия. В настоящее время пограничники проводят пиротехническую разведку. Об этом пишет TVN24, передает УНН.

За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о бесхозном багаже. Пограничники сейчас проводят пиротехническую разведку. Людей эвакуировали из терминалов отправления A и B, а также из терминала прибытия у входа A1. Движение транспорта в терминале отправления также приостановлено. Там курсируют только городские автобусы - заявили изданию в полиции.

В пресс-службе аэропорта подтвердили, что часть терминала эвакуировали из-за оставленного багажа.

Напомним

В Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе 10 сентября поступила анонимная угроза о минировании здания, из-за чего сотрудников дипломатического учреждения эвакуировали. Взрывчатку правоохранители не обнаружили.