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В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе

Киев • УНН

 • 6984 просмотра

После анонимной угрозы сотрудников Генконсульства Украины в Дюссельдорфе эвакуировали. Взрывчатку не обнаружили, учреждение работает в штатном режиме.

В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе

10 сентября в Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе поступила анонимная угроза о минировании здания, из-за чего сотрудников дипломатического учреждения эвакуировали. Взрывчатку правоохранители не обнаружили, сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Детали

На тот момент посетителей в помещении уже не было. Сотрудники Генконсульства были эвакуированы. Дипломаты обратились к правоохранительным органам, которые провели проверку здания. Взрывных устройств обнаружено не было.

- пресс-служба МИД.

Полиция провела проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Что происходило возле Генконсульства

Накануне немецкие СМИ сообщали о масштабной полицейской операции возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Район вокруг дипломатического учреждения оцепили, а часть улицы перекрыли.

После завершения проверки ограничения сняли. Как сообщили в МИД, Генеральное консульство Украины продолжает работать в штатном режиме.

В Германии полиция провела спецоперацию возле консульства Украины из-за угрозы безопасности10.09.26, 21:24 • 6436 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Взрывы
Эвакуация
Дюссельдорф
Украина