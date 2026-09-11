В МИД рассказали подробности вчерашнего «минирования» Генконсульства Украины в Дюссельдорфе
Киев • УНН
После анонимной угрозы сотрудников Генконсульства Украины в Дюссельдорфе эвакуировали. Взрывчатку не обнаружили, учреждение работает в штатном режиме.
10 сентября в Генеральное консульство Украины в Дюссельдорфе поступила анонимная угроза о минировании здания, из-за чего сотрудников дипломатического учреждения эвакуировали. Взрывчатку правоохранители не обнаружили, сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Детали
На тот момент посетителей в помещении уже не было. Сотрудники Генконсульства были эвакуированы. Дипломаты обратились к правоохранительным органам, которые провели проверку здания. Взрывных устройств обнаружено не было.
Полиция провела проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Что происходило возле Генконсульства
Накануне немецкие СМИ сообщали о масштабной полицейской операции возле Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе. Район вокруг дипломатического учреждения оцепили, а часть улицы перекрыли.
После завершения проверки ограничения сняли. Как сообщили в МИД, Генеральное консульство Украины продолжает работать в штатном режиме.
В Германии полиция провела спецоперацию возле консульства Украины из-за угрозы безопасности10.09.26, 21:24 • 6436 просмотров