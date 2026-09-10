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Миллионы дронов для Украины: Канада планирует передавать ВСУ треть своего производства

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Канада планирует производить миллионы дронов в течение двух лет и передавать Украине треть продукции. Точные объемы и модели еще не определены.

Миллионы дронов для Украины: Канада планирует передавать ВСУ треть своего производства

Канада планирует передавать Украине треть всех беспилотников, которые будут производиться в стране, на фоне масштабного расширения канадского производства дронов. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари 10 сентября, передает УНН.

По словам Карни, Канада рассчитывает в течение ближайших двух лет выйти на производство миллионов беспилотников. Часть этой продукции планируют передавать Украине. В частности, Оттава заявила о намерении направлять украинской стороне треть всех дронов, произведенных в Канаде.

Важно понимать, что речь идет не об уже имеющемся запасе беспилотников, а о будущем наращивании канадских производственных мощностей. При этом точные объемы производства по годам, количество беспилотников, которые получит Украина, а также конкретный перечень моделей пока не обнародованы.

Канада развивает собственную инфраструктуру производства беспилотных и автономных систем в рамках Defence Drone Initiative. Программа предусматривает ускорение разработки, испытаний и серийного производства таких систем для канадских сил обороны и других государственных структур. Одним из ключевых элементов программы является создание пула канадских производителей, которые смогут участвовать в государственных закупках беспилотных систем. В рамках инициативы также предусмотрено развитие технологий противодействия дронам, систем связи, передачи данных, интеграции и испытаний беспилотных платформ.

Отдельное направление сотрудничества Канада развивает непосредственно с Украиной. В мае 2026 года страны договорились о совместном производстве украинских беспилотных систем в Канаде. Для этого было создано партнерство между украинской оборонной технологической компанией Airlogix и канадской Sentinel Research and Development.

Детали

Во время встречи 10 сентября Карни и Зеленский также обсудили более широкое оборонное партнерство. Среди направлений сотрудничества — беспилотные системы, средства борьбы с дронами, боеприпасы и технологии искусственного интеллекта.

Канада параллельно увеличивает непосредственную военную помощь Украине. В частности, Оттава объявила о выделении 350 млн канадских долларов на средства противовоздушной обороны для Украины, а также о дополнительной финансовой поддержке украинского энергетического сектора накануне отопительного сезона.

Важно, что заявление о передаче трети произведенных в Канаде дронов касается именно беспилотников в целом. Оснований утверждать, что речь идет исключительно о боевых или ударных БПЛА, пока нет. Какие именно типы беспилотных систем войдут в будущие поставки Украине, должно быть определено в процессе реализации программы.

Контекст

Украина — один из крупнейших в мире центров практического применения беспилотных систем в современной войне. Украинские военные используют БПЛА для разведки, корректировки огня, поражения целей, перехвата вражеских дронов и других задач. Именно поэтому Киев в последние годы активно развивает международные партнерства, которые позволяют переносить производство украинских оборонных технологий в страны-союзники. Канадская инициатива предусматривает фактический переход от модели, при которой Канада преимущественно закупает готовое вооружение для передачи Украине, к долгосрочному сотрудничеству в сфере оборонного производства. Для Украины это потенциально означает создание дополнительных производственных мощностей за рубежом и доступ к более масштабным ресурсам для изготовления беспилотных систем.

Напомним

Как сообщал УНН, Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве.

Александра Василенко

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