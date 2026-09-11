Иран возобновил производство баллистических ракет, которое США называли «фактически уничтоженным»
Киев • УНН
Иран возобновил ограниченную сборку баллистических ракет после перемирия с США. Производство продолжается на подземных объектах, несмотря на повреждение заводов.
Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и подземные производственные объекты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и ближневосточных чиновников, пишет УНН.
Детали
По данным разведки США, активная сборка ракет возобновилась примерно в середине июня после перемирия с Соединёнными Штатами. Иран производит ракеты как на жидком, так и на твёрдом топливе.
Активность зафиксировали на нескольких подземных объектах, в частности на ракетном комплексе Ходжир на юго-востоке страны. Тегеран также пытается создавать новые подземные производственные площадки.
Производство остаётся ограниченным
По оценкам источников WSJ, сейчас Иран выпускает значительно меньше ракет, чем до войны. Часть заводов и инфраструктуры повредили удары США и Израиля, а морская блокада осложнила импорт необходимых компонентов.
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Весной министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что иранская ракетная программа "фактически уничтожена" и страна не имеет возможностей производить новые ракеты.
В Белом доме на вопрос WSJ о возобновлении производства прямо не ответили, заявив вместо этого о серьёзном ослаблении иранских вооружённых сил.
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