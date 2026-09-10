Иран заявляет, что действия МАГАТЭ подтолкнут страны к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия
Киев • УНН
Секретарь Совета национальной безопасности Ирана раскритиковал решение МАГАТЭ передать вопрос в Совет Безопасности ООН. Он прогнозирует выход стран из ДНЯО.
"Политические шаги" ядерного надзорного органа ООН подтолкнут страны к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает УНН.
Детали
Мохсен Резаи выступил с этим заявлением на следующий день после того, как Совет управляющих МАГАТЭ (в состав которого входят 35 государств) принял резолюцию о передаче вопроса о нарушении Ираном обязательств в сфере нераспространения на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
МАГАТЭ впервые за 20 лет передало вопрос ядерной программы Ирана в СБ ООН10.09.26, 01:56 • 3592 просмотра