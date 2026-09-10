Иран заявляет, что действия МАГАТЭ подтолкнут страны к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия

"Политические шаги" ядерного надзорного органа ООН подтолкнут страны к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, передает УНН.

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Мохсен Резаи выступил с этим заявлением на следующий день после того, как Совет управляющих МАГАТЭ (в состав которого входят 35 государств) принял резолюцию о передаче вопроса о нарушении Ираном обязательств в сфере нераспространения на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

МАГАТЭ впервые за 20 лет передало вопрос ядерной программы Ирана в СБ ООН