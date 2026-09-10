Іран заявляє, що дії МАГАТЕ підштовхнуть країни до виходу із договору про нерозповсюдження ядерної зброї

"Політичні кроки" ядерного наглядового органу ООН підштовхнуть країни до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це заявив у четвер секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, передає УНН.

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Мохсен Резаї виступив із цією заявою наступного дня після того, як Рада керуючих МАГАТЕ (до складу якої входять 35 держав) ухвалила резолюцію про передачу питання про порушення Іраном зобов'язань у сфері нерозповсюдження на розгляд Ради Безпеки ООН.

МАГАТЕ вперше за 20 років передало питання ядерної програми Ірану до Радбезу ООН