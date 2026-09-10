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Іран заявляє, що дії МАГАТЕ підштовхнуть країни до виходу із договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Секретар Ради нацбезпеки Ірану розкритикував рішення МАГАТЕ передати питання до Радбезу ООН. Він прогнозує вихід країн із ДНЯЗ.

Іран заявляє, що дії МАГАТЕ підштовхнуть країни до виходу із договору про нерозповсюдження ядерної зброї

"Політичні кроки" ядерного наглядового органу ООН підштовхнуть країни до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це заявив у четвер секретар Вищої ради національної безпеки Ірану, передає УНН.

Деталі

Мохсен Резаї виступив із цією заявою наступного дня після того, як Рада керуючих МАГАТЕ (до складу якої входять 35 держав) ухвалила резолюцію про передачу питання про порушення Іраном зобов'язань у сфері нерозповсюдження на розгляд Ради Безпеки ООН.

МАГАТЕ вперше за 20 років передало питання ядерної програми Ірану до Радбезу ООН10.09.26, 01:56 • 3562 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Ядерна зброя
Рада Безпеки ООН
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Іран