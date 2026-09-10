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Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание

Киев • УНН

 • 12599 просмотра

Стресс и недосып могут усиливать эмоциональное переедание из-за гормональных и психологических механизмов. Психиатр рекомендует соблюдать режим и при необходимости обратиться к психотерапии.

Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание

Во время стресса люди часто начинают чаще перекусывать, и выбор нередко падает именно на сладкое и жирное. Подробнее о том, почему так происходит, как отличить обычное эмоциональное переедание от расстройства пищевого поведения и что может помочь изменить такие привычки, журналистке УНН рассказал психиатр Евгений Скрипник.

Подробности

Стресс влияет не только на эмоциональное состояние, но и на пищевое поведение, объясняет Евгений Скрипник. В то же время, по его словам, человек может регулярно тянуться к холодильнику даже без ощущения физического голода, и в этом процессе важную роль играют гормоны стресса.

Когда мы испытываем стресс, у нас выделяются гормоны стресса — прежде всего адреналин и кортизол. Кортизол способствует ускорению обмена веществ и выделению глюкозы, поскольку организм мобилизуется, чтобы мы могли убегать, бежать, бороться или выполнять физическую работу. После этого выделяется инсулин, который утилизирует глюкозу, и из-за этого снова может возникать чувство голода и желание есть, в частности сладкое

— объясняет Евгений Скрипник.

Отдельно врач подчеркивает, что на пищевое поведение может влиять и психологическая связь между едой и ощущением удовольствия. Особенно это заметно со сладостями, которые люди могут использовать как способ быстро успокоиться, но психиатр подчеркивает, что само по себе переедание еще не означает наличия психического расстройства.

Сладкая пища может дополнительно давать ощущение удовольствия и успокоения. У многих людей еще с детства сформировалась ассоциация, что мороженое или другие сладости — это что-то приятное, что улучшает настроение. Поэтому во время стресса человек может есть сладкое. Не из-за физического голода, а потому, что таким образом пытается получить удовольствие и немного снизить напряжение

— подчеркивает психиатр.

По словам Евгения Скрипника, нельзя отождествлять обычное переедание на фоне стресса и расстройство пищевого поведения, поскольку для установления расстройства важно учитывать не только сам факт переедания, но и то, насколько оно влияет на жизнь человека.

Расстройство пищевого поведения — это когда симптомы уже нарушают жизнедеятельность и функционирование человека. Например, при расстройстве переедания человек за ограниченное время съедает значительно больше, чем большинство людей в похожих условиях, и чувствует, что не может остановиться или контролировать количество пищи. Также могут наблюдаться быстрое употребление пищи, переедание до неприятного чувства переполнения, прием пищи без физического голода, стыд и чувство вины после этого

— добавил Евгений Скрипник.

Отдельно психиатр назвал основные расстройства пищевого поведения — нервную анорексию, нервную булимию и расстройство переедания. По его словам, они могут иметь разные проявления и причины, среди которых как наследственность, так и стрессовые факторы. Именно поэтому не стоит самостоятельно диагностировать такое состояние по одному симптому.

При нервной анорексии человек ограничивает себя в еде, может физически истощать себя. При булимии возникают эпизоды переедания, после которых человек пытается компенсировать съеденное — например, вызывает рвоту, чрезмерно занимается физическими упражнениями или использует слабительные либо мочегонные средства. Расстройство переедания — это повторяющиеся эпизоды, когда человек ест значительно больше, не может себя остановить, но при этом не использует регулярные компенсаторные действия

— отметил психиатр.

Чтобы справиться именно с эмоциональным перееданием, врач советует обратить внимание на повседневные привычки. Речь идет, в частности, о регулярном питании, сне и ситуациях, в которых человек автоматически тянется за перекусом.

Помогают регулярные приемы пищи, то есть достаточное количество белка и клетчатки, а также нормализация сна настолько, насколько это возможно. Также не стоит постоянно держать под рукой продукты, которыми человек обычно переедает, то есть не раскладывать сладости по всей квартире. И полезно делать паузу перед автоматическим перекусом и спрашивать себя: "Я действительно голоден или просто хочу уменьшить тревогу?" Также важно обращать внимание на моменты, когда человек ест автоматически, не задумываясь о причине. Постепенное изменение таких привычек помогает лучше контролировать пищевое поведение и не использовать еду как основной способ справиться со стрессом

— подчеркивает Евгений Скрипник.

Евгений Скрипник говорит, что на пищевое поведение также может влиять  нехватка сна, поскольку, когда организм не восстанавливается полноценно, человеку может быть сложнее контролировать привычку постоянно что-то есть. А если переедание становится постоянным способом справляться с эмоциями, тогда уже стоит обратить внимание на психологическую составляющую проблемы.

Когда переедание становится устойчивым способом регулирования эмоций, имеет смысл работать с психологом, в частности методом когнитивно-поведенческой терапии. Здесь важно менять именно пищевое поведение и учиться замечать моменты, когда еда становится способом успокоиться. При этом строгая диета не всегда решает проблему, потому что нужно работать ещё и с причиной такого поведения

- подчеркнул психиатр.

Евгений Скрипник подчёркивает, что еда нужна прежде всего для обеспечения организма энергией и не должна быть основным способом получать удовольствие. Это означает, что формирование нормальных отношений с едой предполагает отсутствие постоянной фиксации на следующем приёме пищи. В то же время при наличии признаков расстройства пищевого поведения необходима помощь специалистов.

Мы должны есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Еда должна давать нам энергию для того, чтобы ходить, бегать, работать, учиться, заниматься спортом и жить полноценной жизнью. Мы не должны постоянно ждать следующего приёма пищи и превращать его в отдельный ритуал. Именно это и есть нормальные отношения с едой

- резюмировал Евгений Скрипник.

Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело29.04.26, 11:26 • 60316 просмотров

Алла Киосак

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