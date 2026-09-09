Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhone

Компания Apple 9 сентября провела ежегодную презентацию новых продуктов, главными премьерами которой стали смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первый складной iPhone. Мероприятие стало особенным и для самой корпорации, поскольку это была первая крупная презентация Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, передает УНН.

Первая презентация Apple с новым гендиректором

Тернус возглавил Apple 1 сентября, сменив Тима Кука, который руководил компанией на протяжении 15 лет. Кук остался в Apple на должности исполнительного председателя совета директоров. До назначения на должность гендиректора Тернус отвечал в компании за разработку аппаратного обеспечения.

Презентацию он начал с юмористического видео, в котором Apple показала несколько возможных кинематографических вариантов начала мероприятия. В конце ролика камера переместилась на Тима Кука. Кук пошутил, что на этот раз зрителям нужно смотреть не на него, после чего в кадре появился Джон Тернус. Так Apple символически представила нового руководителя компании аудитории.

А основное внимание во время мероприятия уделили новой линейке iPhone и развитию искусственного интеллекта в экосистеме Apple.

Четыре цвета и новое оформление корпуса: какими получились новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут доступны в четырех цветах. В линейку вошли серебристый, глубокий черный, светло-голубой и уникальный бордовый. Последний стал одним из наиболее заметных новых вариантов оформления. Задняя стеклянная панель смартфона теперь выполнена в тон корпуса, благодаря чему дизайн устройства будет восприниматься глазом пользователя более целостно и казаться эстетичнее.

Автономность и еще более быстрая зарядка

Apple также во время презентации 9 сентября заявила о самом продолжительном времени автономной работы в истории iPhone. Теперь iPhone 18 Pro может работать до 24 часов от одного заряда, тогда как iPhone 18 Pro Max — до 30 часов. Для старшей модели также заявлено до 45 часов воспроизведения видео.

Компания изменила и конструкцию аккумулятора. Увеличенная батарея должна обеспечить большую автономность без необходимости постоянно искать розетку, что для современного смартфона почему-то до сих пор остается отдельным достижением.

Улучшилась и скорость зарядки. Apple заявляет, что iPhone 18 можно зарядить до 50% примерно за 15 минут. При этом компания отдельно не уточнила, какой именно адаптер необходим для достижения такой скорости.

Новый 2-нм процессор A20 Pro для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили новый процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу. Чип имеет шесть ядер CPU, семь ядер GPU и 32 ядра Neural Engine. По заявлениям Apple, центральный процессор стал примерно на 20% быстрее, графическая производительность выросла на 40%, а Neural Engine получил вдвое больше ядер по сравнению с предыдущей архитектурой.

Особый акцент компания сделала на работе смартфона при длительной нагрузке. Для iPhone 18 Pro и Pro Max Apple разработала обновленную систему охлаждения. Испарительную камеру увеличили примерно втрое, что должно помочь эффективнее отводить тепло при запуске требовательных игр, обработке видео и работе функций искусственного интеллекта.

По данным Apple, новая система охлаждения на 80% состоит из переработанной стали.

Как Siri получила новые возможности искусственного интеллекта

Одной из центральных тем презентации стала Siri AI. Apple существенно переработала голосового ассистента и расширила его возможности на основе Apple Intelligence. Siri теперь может учитывать контекст предыдущих запросов, информацию, отображаемую на экране смартфона, а также данные пользователя. Например, ассистент может найти нужную информацию в сообщениях, электронной почте или фотографиях.

Кроме того, Siri способна выполнять действия в разных приложениях. Пользователю достаточно сформулировать запрос голосом, чтобы ассистент, например, нашел необходимую информацию, отправил сообщение нужному контакту или запустил музыку в одном из совместимых сервисов.

Также во время презентации в компании заявили о возможности взаимодействия Siri более чем с 250 приложениями. Ассистент также сможет отвечать на вопросы об информации, которая непосредственно отображается на экране.

Для Siri даже создали отдельное приложение, где можно продолжать предыдущие диалоги. Интерфейс также интегрирован с Dynamic Island, благодаря чему пользователь может обращаться к ассистенту без необходимости открывать отдельный полноэкранный интерфейс.

Apple также расширила возможности персонализации Siri. Пользователи смогут менять голос ассистента, его интонацию и скорость речи. На старте такие настройки будут доступны на английском языке. Часть операций искусственный интеллект будет выполнять непосредственно на устройстве. Для более сложных задач Apple будет использовать защищённую облачную инфраструктуру.

Новые возможности Siri AI сначала должны выйти в бета-версиях позднее в этом году. Их распространение будет зависеть от региона и языка, поэтому полный набор функций будет доступен не сразу всем пользователям.

Камера iPhone 18 Pro теперь с переменной диафрагмой

Одним из наиболее заметных аппаратных нововведений iPhone 18 Pro стала камера. Основной 48-мегапиксельный модуль получил переменную диафрагму. Она позволяет регулировать количество света, попадающего на сенсор, а также влиять на глубину резкости и размытие фона. В тёмной среде система может автоматически увеличивать отверстие диафрагмы, чтобы пропускать примерно на 50% больше света. Это должно улучшить качество фотографий при слабом освещении.

Для профессиональных пользователей Apple также предусмотрела ручные настройки камеры. Они доступны исключительно для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Обновление получил и самo приложение «Камера». Среди новых возможностей — профессиональный режим, улучшенное управление аудио после съёмки, отслеживание объекта, обновлённые стили фотографий и поддержка съёмки Timelapse в 4K с Dolby Vision HDR.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro и когда его можно будет купить

Продажи новых моделей должны начаться 18 сентября.

В США цена iPhone 18 Pro начинается от 1199 долларов за версию с 256 ГБ встроенной памяти.

iPhone 18 Pro Max в конфигурации на 256 ГБ будет стоить от 1299 долларов. Для пользователей, которым даже 256 ГБ кажется оскорбительно мало, предусмотрены версии с хранилищем объёмом до 2 ТБ.

Apple выходит на рынок складных смартфонов

Отдельной технологической премьерой компании 9 сентября стал первый складной iPhone. Apple годами не спешила выходить на этот рынок, тогда как Samsung, Google и другие производители уже успели сформировать отдельный сегмент складных смартфонов.

Складной iPhone должен стать устройством формата «книжка»: в сложенном состоянии он будет работать как обычный смартфон, а после раскрытия пользователь получит больший внутренний дисплей. Одной из ключевых задач для Apple стала конструкция шарнира и уменьшение заметности сгиба на экране. Именно эти характеристики традиционно остаются одними из главных недостатков складных смартфонов.

При этом часть характеристик первого складного iPhone до презентации распространялась преимущественно в виде «утечек». В частности, в предыдущих сообщениях фигурировало возможное название iPhone Duo и стартовая цена около 2000 долларов.

По предварительным данным, поставки складной модели могут начаться не ранее октября. Окончательные характеристики, название и цену устройства следует оценивать отдельно от подтверждённых характеристик iPhone 18 Pro и Pro Max.

Презентация Apple-2026: что изменилось за год

В этом году презентация продемонстрировала сразу два направления развития Apple. Первое — постепенное совершенствование традиционной линейки iPhone Pro за счёт более мощного процессора, лучшего охлаждения, камеры с переменной диафрагмой и большей автономности.

Второе — более активная интеграция искусственного интеллекта. Siri постепенно перестаёт быть просто голосовым помощником и превращается в инструмент, который может работать с контекстом пользователя и выполнять более сложные последовательности действий в разных приложениях.

Третье направление — выход Apple на рынок складных смартфонов. Компания присоединилась к категории, которая уже несколько лет развивается конкурентами, но намерена использовать собственный подход к дизайну, программному обеспечению и интеграции устройства с экосистемой Apple.

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