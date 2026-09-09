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Будет стоить более 2000 долларов США: Apple представит складной iPhone

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

9 сентября Apple может представить первый складной iPhone за 2199 долларов, что составляет почти 100 000 гривен. Также ожидаются iPhone 18 Pro, Apple Watch и AirPods.

Будет стоить более 2000 долларов США: Apple представит складной iPhone

В среду, 9 сентября, состоится презентация первого складного iPhone от компании Apple. Ожидается, что Apple установит цену на этот телефон выше 2000 долларов, что превышает стоимость складных смартфонов некоторых конкурентов. По слухам, новинка будет стоить от 2199 долларов, что составляет почти 100 000 гривен, сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Также сообщается, что Google Pixel 11 Pro Fold продается за 1899 долларов. Об устройстве Apple до сих пор многое неизвестно, в частности его название, хотя, по слухам, оно получит название iPhone Fold или iPhone Ultra.

Ожидается, что Apple также сделает еще несколько обычных анонсов, в частности представит новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Хотя главную роль, вероятно, будет играть складной iPhone, спрос на складные телефоны составляет лишь незначительную долю общего объема продаж мобильных устройств.

В то же время интерес потребителей к стандартным iPhone остается высоким, о чем свидетельствуют последние значительные финансовые результаты Apple.

Также ожидается, что компания представит новые версии некоторых других своих продуктов на своих мероприятиях и в течение ближайших нескольких месяцев, в частности обновления линеек Apple Watch и AirPods.

Напомним

Международная выставка потребительской электроники IFA 2026 стартовала в Берлине 2 сентября с Media Days, а для посетителей выставка будет работать с 4 по 8 сентября. Производители делают акцент на искусственном интеллекте, робототехнике, умном доме, мобильных устройствах и энергоэффективной технике.

Евгений Устименко

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