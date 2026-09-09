Коштуватиме понад 2000 доларів США: Apple презентує складаний iPhone

У середу, 9 вересня, відбудеться презентація першого складаного iPhone від компанії Apple. Очікується, що Apple встановить ціну на цей телефон вище 2000 доларів, що перевищує вартість складаних смартфонів деяких конкурентів. За чутками, новинка коштуватиме від 2199 доларів, що становить майже 100 000 гривень, повідомляє The Guardian, передає УНН.

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Також повідомляє, що Google Pixel 11 Pro Fold продається за 1899 доларів. Про пристрій Apple досі багато чого невідомо, зокрема його назва, хоча, за чутками, він отримає назву iPhone Fold або iPhone Ultra.

Очікується, що Apple також зробить ще кілька звичайних анонсів, зокрема щодо нових моделей iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Хоча головну роль, ймовірно, відіграватиме складаний iPhone, попит на складані телефони становить лише незначну частку загального обсягу продажів мобільних пристроїв.

Натомість інтерес споживачів до стандартних iPhone залишається високим, про що свідчать останні значні фінансові результати Apple.

Також очікується, що компанія представить нові версії деяких інших своїх продуктів на своїх заходах та протягом найближчих кількох місяців, зокрема оновлення лінійок Apple Watch та AirPods.

Нагадаємо

Міжнародна виставка споживчої електроніки IFA 2026 стартувала в Берліні 2 вересня з Media Days, а для відвідувачів виставка працюватиме з 4 по 8 вересня. Виробники роблять акцент на штучному інтелекті, робототехніці, розумному будинку, мобільних пристроях та енергоефективній техніці.