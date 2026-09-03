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IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу

Київ • УНН

 • 1730 перегляди

IFA 2026 у Берліні зосередилася на ШІ, робототехніці та розумному домі. Xiaomi, Acer і LG представлять нові екосистеми та пристрої.

IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу

Міжнародна виставка споживчої електроніки IFA 2026 стартувала в Берліні 2 вересня з Media Days, а для відвідувачів виставка працюватиме з 4 по 8 вересня. Виробники роблять акцент на штучному інтелекті, робототехніці, розумному будинку, мобільних пристроях та енергоефективній техніці, пише УНН

IFA 2026 у Берліні: що це за виставка та чому вона важлива

IFA, також відома як Берлінське радіошоу, є однією з найстаріших промислових виставок у Німеччині та однією з найпопулярніших торгових ярмарків у світі. Вона пропонує широкий спектр послуг для професіоналів і організовує численні заходи для кінцевих користувачів електроніки. Ви матимете можливість ознайомитися з останніми інноваціями провідних електронних компаній з усього світу.

Виставка демонструє продукцію відомих брендів, таких як Bosch, Panasonic, Sony та багатьох інших. Відвідувачі можуть дослідити різноманітні категорії продукції, від аудіо- та відеотехнологій до споживчої електроніки та комп'ютерних технологій. Виставка охоплює такі сфери, як домашні кінотеатри, розумні технології, звукове обладнання та багато іншого.

Ключові сегменти виставки включають IFA NEXT, інноваційний центр, що об'єднує дослідників, стартапи та професіоналів галузі, а також IFA Home & Entertainment, IFA Audio Entertainment і IFA Home Appliances. Останні досягнення в галузі фотографії, відеозйомки, ігор та телекомунікацій також представлені на виставці.

Які новинки техніки представлять провідні виробники

Зокрема, на виставці компанія Xiaomi покаже екосистему "людина-автомобіль-дім". Офіційний представник Xiaomi Сюй Цзєюнь повідомив, що компанія планує масштабний вихід бренду MIJIA на європейський ринок. 

MIJIA стане невід’ємною частиною європейського портфеля продуктів компанії. Компанія прагне об’єднати розумний дім, мобільні пристрої та автомобільні технології в єдину мережу.

Раніше аналогічну стратегію розширення екосистеми MIJIA було реалізовано на ринку Індії.

На виставці IFA 2026 очікується демонстрація інтегрованих рішень, що охоплюють носячу електроніку, пристрої для розумного будинку та автомобільні технології. Попри відсутність детального списку продуктів для європейського дебюту, захід стане ключовим етапом у стратегії глобального розвитку екосистеми виробника.

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Представить свої новинки і компанія Acer: від ноутбуків для щоденного використання та робочих станцій для роботи зі штучним інтелектом до настільних комп’ютерів, моніторів.

Acer представить компактний настільний комп'ютер на платформі Nvidia RTX Spark під назвою Acer SFF RTX Spark. Ця новинка призначена насамперед для виконання локальних завдань штучного інтелекту та оснащена потужним поєднанням процесора й графічної карти.

В основі системи - графічний процесор Nvidia Blackwell із 6114 ядрами та 20-ядерний процесор Nvidia Grace. Комп’ютер оснащується до 128 ГБ оперативної пам’яті.

Samsung традиційно зосереджується на екосистемі розумного будинку та побутовій техніці з AI-функціями. Компанія також посилює присутність у сфері аудіо, де представлені навушники, колонки та саундбари брендів групи HARMAN.

LG продемонструє концепцію ThinQ Claw - AI-агента, який має допомагати користувачам взаємодіяти з пристроями розумного будинку за допомогою природної мови. 

ThinQ Claw - це, по суті, діалоговий агент на базі відкритої платформи, розроблений для систем "розумного дому". Ідея полягає в тому, щоб надати системі автоматизації "розумного дому" переваги природної мови GenAI. Наприклад, якщо ви скажете: "Сьогодні ввечері до мене приїдуть гості", - за словами LG, система автоматично керуватиме побутовою технікою: розігріє духовку, відрегулює освітлення, налаштує системи клімат-контролю відповідно до потреб та встановить інші параметри, які можуть знадобитися.

Окремим трендом виставки стануть смартфони та складні пристрої. Очікується поява нових моделей від Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo, Oppo та інших виробників. Серед найбільш обговорюваних новинок - можливі складні та трискладні смартфони, зокрема Huawei Mate XT 2 і нові моделі Xiaomi. 

Meta нав'язує співробітникам свого нового ШІ-агента03.09.26, 10:50 • 2640 переглядiв

Павло Башинський

ТехнологіїПублікації
ШІ (штучний інтелект)
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Huawei
Індія
Берлін