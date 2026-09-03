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IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру

Киев • УНН

 • 5458 просмотра

IFA 2026 в Берлине сосредоточилась на ИИ, робототехнике и умном доме. Xiaomi, Acer и LG представят новые экосистемы и устройства.

IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру

Международная выставка потребительской электроники IFA 2026 стартовала в Берлине 2 сентября с Media Days, а для посетителей выставка будет работать с 4 по 8 сентября. Производители делают акцент на искусственном интеллекте, робототехнике, умном доме, мобильных устройствах и энергоэффективной технике, пишет УНН

IFA 2026 в Берлине: что это за выставка и почему она важна

IFA, также известная как Берлинское радиошоу, является одной из старейших промышленных выставок в Германии и одной из самых популярных торговых ярмарок в мире. Она предлагает широкий спектр услуг для профессионалов и организует многочисленные мероприятия для конечных пользователей электроники. Вы получите возможность ознакомиться с последними инновациями ведущих электронных компаний со всего мира.

На выставке представлены продукты известных брендов, таких как Bosch, Panasonic, Sony и многих других. Посетители могут изучить разнообразные категории продукции — от аудио- и видеотехнологий до потребительской электроники и компьютерных технологий. Выставка охватывает такие сферы, как домашние кинотеатры, умные технологии, звуковое оборудование и многое другое.

Ключевые сегменты выставки включают IFA NEXT — инновационный центр, объединяющий исследователей, стартапы и профессионалов отрасли, а также IFA Home & Entertainment, IFA Audio Entertainment и IFA Home Appliances. Последние достижения в области фотографии, видеосъёмки, игр и телекоммуникаций также представлены на выставке.

Какие новинки техники представят ведущие производители

В частности, на выставке компания Xiaomi покажет экосистему «человек-автомобиль-дом». Официальный представитель Xiaomi Сюй Цзюнь сообщил, что компания планирует масштабный выход бренда MIJIA на европейский рынок. 

MIJIA станет неотъемлемой частью европейского портфеля продуктов компании. Компания стремится объединить умный дом, мобильные устройства и автомобильные технологии в единую сеть.

Ранее аналогичная стратегия расширения экосистемы MIJIA была реализована на рынке Индии.

На выставке IFA 2026 ожидается демонстрация интегрированных решений, охватывающих носимую электронику, устройства для умного дома и автомобильные технологии. Несмотря на отсутствие подробного списка продуктов для европейского дебюта, мероприятие станет ключевым этапом в стратегии глобального развития экосистемы производителя.

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Свои новинки также представит компания Acer: от ноутбуков для повседневного использования и рабочих станций для работы с искусственным интеллектом до настольных компьютеров и мониторов.

Acer представит компактный настольный компьютер на платформе Nvidia RTX Spark под названием Acer SFF RTX Spark. Эта новинка предназначена прежде всего для выполнения локальных задач искусственного интеллекта и оснащена мощным сочетанием процессора и графической карты.

В основе системы — графический процессор Nvidia Blackwell с 6114 ядрами и 20-ядерный процессор Nvidia Grace. Компьютер оснащается до 128 ГБ оперативной памяти.

Samsung традиционно сосредоточится на экосистеме умного дома и бытовой технике с функциями ИИ. Компания также усиливает присутствие в сфере аудио, где представлены наушники, колонки и саундбары брендов группы HARMAN.

LG продемонстрирует концепцию ThinQ Claw — ИИ-агента, который должен помогать пользователям взаимодействовать с устройствами умного дома с помощью естественного языка. 

ThinQ Claw — это, по сути, диалоговый агент на базе открытой платформы, разработанный для систем «умного дома». Идея заключается в том, чтобы предоставить системе автоматизации «умного дома» преимущества естественного языка GenAI. Например, если вы скажете: «Сегодня вечером ко мне приедут гости», — по словам LG, система автоматически будет управлять бытовой техникой: разогреет духовку, отрегулирует освещение, настроит системы климат-контроля в соответствии с потребностями и установит другие параметры, которые могут понадобиться.

Отдельным трендом выставки станут смартфоны и складные устройства. Ожидается появление новых моделей от Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo, Oppo и других производителей. Среди наиболее обсуждаемых новинок — возможные складные и трехскладные смартфоны, в частности Huawei Mate XT 2 и новые модели Xiaomi. 

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Павел Башинский

Технологиипубликации
ИИ (искусственный интеллект)
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Huawei
Индия
Берлин