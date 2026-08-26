Презентация новых iPhone состоится 9 сентября

В среду, 9 сентября, состоится специальное мероприятие Apple под названием "Surprise and shine", на котором, как ожидается, будут представлены новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Об этом передает УНН со ссылкой на сайт Apple.

Смотрите специальное мероприятие Apple онлайн 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени (в 20:00 по Киеву — ред.) — говорится на сайте Apple.

Отмечается, что мероприятие пройдет под лозунгом "Surprise and shine" (Сюрприз и сияние — ред.), что, по информации СМИ, может свидетельствовать о том, что компания намекает на новый складной iPhone Ultra.

Как отмечают СМИ, вероятно, на мероприятии будут представлены новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Однако ожидается, что базовая модель iPhone 18 пропустит это мероприятие, как и iPhone Air 2, поскольку эти два устройства будут выпущены весной вместе с iPhone 18e.

Также можно ожидать, что во время мероприятия будут представлены Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 3.

Напомним

Apple работает над iPhone Air второго поколения, который планирует представить весной 2027 года. Новинка уже проходит внутреннее тестирование и должна получить ряд важных обновлений.