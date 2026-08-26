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Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Apple проведе подію Surprise and shine 9 вересня о 20:00 за Києвом. Очікуються iPhone 18 Pro, Pro Max і нові Apple Watch.

Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня

У середу, 9 вересня, пройде спеціальна подія від Apple під назвою "Surprise and shine", де, як очікується, буде представлено новий iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Про це передає УНН з посиланням на сайт Apple. 

Дивіться спеціальну подію Apple онлайн 9 вересня о 10:00 за тихоокеанським часом (о 20:00 за Києвом - ред.) 

- йдеться на сайті Apple. 

Зазначається, що подія пройде під лозунгом "Surprise and shine" (Сюрприз і сяйво - ред.), що, за інформацією ЗМІ, може свідчити про те, що компанія натякає на новий складний iPhone Ultra. 

Як зазначають ЗМІ, ймовірно, на події буде представлено новий iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. 

Однак, очікується, що базова модель iPhone 18 пропустить цей захід, як і iPhone Air 2, оскільки ці два пристрої будуть випущені навесні разом з iPhone 18e.

Також можна очікувати, що у під час події буде представлено Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 3.

Нагадаємо 

Apple працює над iPhone Air другого покоління, який планує представити навесні 2027 року. Новинка вже проходить внутрішнє тестування та має отримати низку важливих оновлень. 

Павло Башинський

Технології
Apple