У "Дії" тестують виплати у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною
Київ • УНН
Близько 400 жінок тестують у "Дії" дві послуги для отримання допомоги. Після тестування виплати стануть доступними всім користувачам.
У застосунку "Дія" стартувало пілотне бета-тестування двох послуг - допомоги у зв’язку з вагітністю й пологами та допомоги по догляду за дитиною до одного року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що до тестування долучилися близько 400 жінок, які попередньо зареєструвалися для участі. Після успішного тестування послуг, вони стануть доступні для всіх користувачів "Дії".
Подання заяви буде простим та зручним - "Дія" та Єдина інформаційна система соціальної сфери (ЄІССС) автоматично збиратимуть необхідні відомості, а перевірки проводитимуться через відповідні державні реєстри. За їх результатами ЄІССС автоматично сформує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову
Вказується, що працівнику ПФУ залишиться перевірити та погодити рішення. Відповідно до постанови, Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом трьох робочих днів. Це має скоротити шлях від подання до призначення допомоги та отримання коштів.
Також незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків - "єЯсла"
Нагадаємо
В Україні розширили можливість укладати шлюб онлайн через застосунок "Дія". Тепер скористатися послугою можуть також українці, які втратили чоловіка або дружину та хочуть створити нову сім’ю.
У застосунку "Дія" стала доступною послуга реєстрації адреси в гуртожитку27.08.25, 17:11 • 3084 перегляди