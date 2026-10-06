Туреччина та Пакистан розгортають війська у Саудівській Аравії через атаки хуситів
Київ • УНН
Три країни домовилися негайно посилити військову готовність і підготувати швидке розгортання сил у Саудівській Аравії. Рішення ухвалили після засідання в Ер-Ріяді.
Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися активувати колективне стримування проти нападів, спрямованих проти Королівства, та негайно перейти до виконання своїх спільних оборонних зобов'язань, включаючи підготовку до швидкого розгортання узгоджених сил та військових можливостей у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Al Arabiya, інформує УНН.
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Зазначається, що про це рішення було оголошено у спільній заяві після екстреного засідання Стратегічного політичного та оборонного комітету Альянсу оборони Мекки в Ер-Ріяді, на якому обговорювалися події у сфері безпеки та загрози, з якими стикається Королівство.
Комітет домовився "негайно перейти до практичного виконання" колективних оборонних зобов'язань альянсу та вжити необхідних заходів для забезпечення узгоджених сил та військових можливостей і їх швидкого розгортання в Саудівській Аравії
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Вказується, що заходи будуть здійснюватися "відповідно до узгоджених домовленостей та національного законодавства трьох країн з метою посилення військової готовності, інтеграції та їхньої колективної здатності протистояти загрозам".
"Три країни наголосили, що безпека кожного члена є "невіддільною частиною" їхньої колективної безпеки, і заявили, що втілення Альянсу оборони Мекки в практичні заходи посилить стримування та продемонструє їхню рішучість захищати свою безпеку, суверенітет та територіальну цілісність", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Напередодні єменські хусити заявили, що повітряний простір Саудівської Аравії є небезпечним для цивільних літаків.
Днями Саудівська Аравія закликала Європу надати військову допомогу в боротьбі з хуситами.
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