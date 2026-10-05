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Урядові сили Ємену встановили контроль над районом біля Баб-ель-Мандебу - Reuters

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Сили уряду Ємену за підтримки Саудівської Аравії захопили позиції біля протоки Баб-ель-Мандеб. Бої з хуситами тривають.

Урядові сили Ємену встановили контроль над районом біля Баб-ель-Мандебу - Reuters

Урядові війська Ємену, підтримувані Саудівською Аравією забезпечили ефективний контроль над Баб-ель-Мандебською протокою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністр інформації Ємену Моаммар аль-Еріані заявив це в понеділок. Водночас бої тривають із силами хуситів у цьому районі.

Урядові сили швидко просувалися вздовж узбережжя за потужної повітряної підтримки Саудівської Аравії, щоб захопити ключові позиції в районі Дубаба - у найвужчій частині протоки, яка є життєво важливим нафтовим маршрутом, захоплення якого минулого місяця хуситами, що підтримуються Іраном, викликало шок на енергетичних ринках

- йдеться в повідомленні.

Раніше хусити заперечували, що урядові сили досягли успіхів, назвавши такі твердження "абсолютно неправдивими".

Хоча відбиття прибережної зони навколо протоки ускладнило б хуситам можливість перешкоджати судноплавству між Середземним морем та Індійським океаном, вони все одно могли б атакувати судна за допомогою дронів з позицій, розташованих далі вздовж узбережжя та вглиб країни.

Нагадаємо

Міжнародно визнаний уряд Ємену закликав населення до загальної мобілізації для боротьби з хуситами та одночасно запропонував амністію їхнім бійцям, які перейдуть на бік урядових сил.

Згодом президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів.

Євген Устименко

Світ
Середземне море
Reuters
Індійський океан
Саудівська Аравія
Іран
Ємен