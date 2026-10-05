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Правительственные силы Йемена установили контроль над районом у Баб-эль-Мандеба - Reuters

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Силы правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии захватили позиции у пролива Баб-эль-Мандеб. Бои с хуситами продолжаются.

Правительственные силы Йемена установили контроль над районом у Баб-эль-Мандеба - Reuters

Правительственные войска Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, установили эффективный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Министр информации Йемена Моаммар аль-Эриани заявил об этом в понедельник. В то же время в этом районе продолжаются бои с силами хуситов.

Правительственные силы быстро продвигались вдоль побережья при мощной воздушной поддержке Саудовской Аравии, чтобы захватить ключевые позиции в районе Дубаба - в самой узкой части пролива, который является жизненно важным нефтяным маршрутом; захват этого района в прошлом месяце поддерживаемыми Ираном хуситами вызвал шок на энергетических рынках

- говорится в сообщении.

Ранее хуситы отрицали, что правительственные силы добились успехов, назвав такие утверждения "абсолютно неправдивыми".

Хотя возвращение прибрежной зоны вокруг пролива осложнило бы хуситам возможность препятствовать судоходству между Средиземным морем и Индийским океаном, они все равно могли бы атаковать суда с помощью дронов с позиций, расположенных дальше вдоль побережья и в глубине страны.

Напомним

Международно признанное правительство Йемена призвало население к всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами и одновременно предложило амнистию их бойцам, которые перейдут на сторону правительственных сил.

Впоследствии президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов.

Евгений Устименко

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Reuters
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Саудовская Аравия
Иран
Йемен