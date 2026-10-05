Правительственные силы Йемена установили контроль над районом у Баб-эль-Мандеба - Reuters
Киев • УНН
Силы правительства Йемена при поддержке Саудовской Аравии захватили позиции у пролива Баб-эль-Мандеб. Бои с хуситами продолжаются.
Правительственные войска Йемена, поддерживаемые Саудовской Аравией, установили эффективный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
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Министр информации Йемена Моаммар аль-Эриани заявил об этом в понедельник. В то же время в этом районе продолжаются бои с силами хуситов.
Правительственные силы быстро продвигались вдоль побережья при мощной воздушной поддержке Саудовской Аравии, чтобы захватить ключевые позиции в районе Дубаба - в самой узкой части пролива, который является жизненно важным нефтяным маршрутом; захват этого района в прошлом месяце поддерживаемыми Ираном хуситами вызвал шок на энергетических рынках
Ранее хуситы отрицали, что правительственные силы добились успехов, назвав такие утверждения "абсолютно неправдивыми".
Хотя возвращение прибрежной зоны вокруг пролива осложнило бы хуситам возможность препятствовать судоходству между Средиземным морем и Индийским океаном, они все равно могли бы атаковать суда с помощью дронов с позиций, расположенных дальше вдоль побережья и в глубине страны.
Напомним
Международно признанное правительство Йемена призвало население к всеобщей мобилизации для борьбы с хуситами и одновременно предложило амнистию их бойцам, которые перейдут на сторону правительственных сил.
Впоследствии президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов.