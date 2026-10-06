Хусити оголосили повітряний простір Саудівської Аравії небезпечним

Єменські хусити заявили, що повітряний простір Саудівської Аравії є небезпечним для цивільних літаків. Про це повідомляє Interia, інформує УНН.

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Зазначається, що пов’язаний із хуситами Гуманітарний операційний координаційний центр пояснив це останніми атаками на території Ємену.

Враховуючи агресію ВПС Саудівської Аравії проти нашої країни та занепокоєння щодо безпеки цивільної авіації та життя людей, Центр координації гуманітарних операцій попереджає всі авіакомпанії, що здійснюють операції в повітряному просторі Саудівської Аравії, що цей повітряний простір є небезпечним ... і бути місцем проведення операцій наших збройних сил йдеться в заяві організації.

У Центрі попередили, що Ємен не несе відповідальності за будь-які інциденти, які можуть статися, але уточнили, що це не поширюється на повітряний простір над Меккою та Медіною - двома священними містами ісламу.

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Контекст

Днями Саудівська Аравія закликала Європу надати військову допомогу в боротьбі з хуситами.

Згодом президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів, яких підтримує Іран.

Пізніше агентство Reuters повідомило, що Сили уряду Ємену за підтримки Саудівської Аравії захопили позиції біля протоки Баб-ель-Мандеб.

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