Хусити заявили, що не атакуватимуть кораблі США у Червоному морі
Київ • УНН
Хусити заявили, що не нападатимуть на американські кораблі в Червоному морі. Вони продовжать бойові дії проти Саудівської Аравії.
Єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили, що не атакуватимуть американські кораблі в Червоному морі, але продовжать бойові дії проти Саудівської Аравії. Про це член політичного бюро хуситів Мохамед аль-Бухайті заявив в інтерв'ю Associated Press, пише УНН.
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За словами аль-Бухайті, Вашингтон вийшов на контакт із хуситами після їхнього швидкого просування вздовж західного узбережжя Ємену до стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки.
Ми підтвердили, що не атакуємо Сполучені Штати чи будь-яку іншу країну в протоці, за винятком саудівського ворога. Це залишається так
Хусити застерегли інші країни від підтримки Саудівської Аравії
Аль-Бухайті також застеріг інші держави від приєднання до Саудівської Аравії у відновленій громадянській війні в Ємені.
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Президент США Дональд Трамп раніше підтвердив контакти своєї адміністрації з хуситами та заявив, що угруповання не прагне воювати зі Сполученими Штатами
За даними AP, минулими вихідними в Омані відбулася зустріч представників США та хуситів. Аль-Бухайті водночас підтвердив лише непрямі контакти через Оман, який виступає посередником між сторонами.
Представник хуситів також запевнив, що угруповання не прагне перекрити Баб-ель-Мандебську протоку, через яку проходить один із ключових світових морських торговельних маршрутів.
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