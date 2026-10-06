Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені
Київ • УНН
російська атака пошкодила один із мостів через Дніпро в Запоріжжі, рух ним тимчасово перекрили. Поранено п’ятьох людей.
Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.
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За його словами, через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.
Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією
Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя 5 людей зазнали поранень.
Серед них - жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих - чоловіки 43 та 54 років - працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу
Нагадаємо
Війська рф увечері в понеділок, 5 жовтня, завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. 5 людей зазнали поранень.
росіяни атакували Запоріжжя і Дніпропетровщину: є загиблі і поранені04.10.26, 22:04 • 5298 переглядiв