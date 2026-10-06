Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені

Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

За його словами, через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя 5 людей зазнали поранень.

Серед них - жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих - чоловіки 43 та 54 років - працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу