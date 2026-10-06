Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені

$44.990.1550.530.16
ukenru
04:27 • 16190 перегляди
Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є пораненіPhoto
03:30 • 18574 перегляди
Туреччина та Пакистан розгортають війська у Саудівській Аравії через атаки хуситів
5 жовтня, 22:19 • 21681 перегляди
"Більше не у фракції": у "Європейській солідарності" підтвердили виключення Гончаренка
5 жовтня, 20:46 • 24821 перегляди
Україна поступилася Угорщині та опустилася на третє місце у групі Ліги наційPhoto
5 жовтня, 19:10 • 26107 перегляди
Boeing утричі збільшить виробництво головок самонаведення для ракет Patriot - отримали великий контракт
5 жовтня, 17:31 • 25758 перегляди
Трамп знову заявив, що через удари України по російських НПЗ ростуть ціни на бензин у СШАPhoto
5 жовтня, 17:10 • 24334 перегляди
Чи евакуюють США посольство з Києва через погрози рф — Рубіо дав відповідьVideo
5 жовтня, 16:18 • 39958 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 38384 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
5 жовтня, 15:04 • 19802 перегляди
Український FP-1/FP-2 може стати носієм восьми перехоплювачів SPYS: Quantum WIY Industries показала концепцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
73%
753мм
Популярнi новини
Американські бомбардувальники передислокували з Британії через загрозу, пов'язану з Іраном - Трамп5 жовтня, 20:25 • 8942 перегляди
Польща посилить війська та розгорне Patriot біля кордону з Україною5 жовтня, 21:48 • 4212 перегляди
Дзвонять "з поліції" і просять гроші за родича: кіберполіція попередила про схему шахраїв5 жовтня, 23:21 • 12225 перегляди
кремль запустив кампанію з перекладання провини за удари по Україні на українську владу - ЦПД5 жовтня, 23:52 • 17059 перегляди
У "Дії" тестують виплати у зв’язку з вагітністю та доглядом за дитиною00:54 • 3852 перегляди
Публікації
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 35703 перегляди
ЗСУ отримають роботизований комплекс Varkhan - технічні характеристики та сильні сторони на полі бою5 жовтня, 16:18 • 39958 перегляди
Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій
Ексклюзив
5 жовтня, 15:28 • 38384 перегляди
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними5 жовтня, 14:20 • 33596 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo5 жовтня, 12:15 • 45913 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Марко Рубіо
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Найбільше гравців з Іспанії - оголошено 25 номінантів на нагороду Golden BoyPhoto5 жовтня, 18:57 • 35706 перегляди
Мальдера оголосив стартовий склад України на матч з Угорщиною: хто на замініVideo5 жовтня, 18:00 • 20568 перегляди
Енергетики виявили хомʼяка на високовольтних лініях і влаштували справжню рятувальну операціюVideo5 жовтня, 15:42 • 26348 перегляди
Влучив м’ячем в обличчя фаната - “нейтрального” росіянина Мєдвєдєва дискваліфікували на турнірі в ПекініVideo5 жовтня, 15:25 • 22290 перегляди
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo5 жовтня, 14:03 • 31037 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Instagram
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені

Київ • УНН

 • 16200 перегляди

російська атака пошкодила один із мостів через Дніпро в Запоріжжі, рух ним тимчасово перекрили. Поранено п’ятьох людей.

Ворог атакував міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є поранені

Ворог атакував один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

За його словами, через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

Прошу запоріжців врахувати обмеження руху та стежити за офіційною інформацією

- закликав Семікін.

Пізніше він повідомив, що внаслідок атаки на Запоріжжя 5 людей зазнали поранень.

Серед них - жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих - чоловіки 43 та 54 років - працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі. Медики надають усім необхідну допомогу

- розповів начальник Запорізької ОВА

Нагадаємо

Війська рф увечері в понеділок, 5 жовтня, завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. 5 людей зазнали поранень.

росіяни атакували Запоріжжя і Дніпропетровщину: є загиблі і поранені04.10.26, 22:04 • 5298 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Україна
Запоріжжя