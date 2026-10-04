росіяни атакували Запоріжжя і Дніпропетровщину: є загиблі і поранені

Увечері 4 жовтня росіяни здійснили атаку FPV-дроном у передмісті Запоріжжя. Загинула одна людина, ще одна людина травмована. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Загорівся вантажний автомобіль та суха рослинність на відкритій території на площі 1000 кв.м. Рятувальники ліквідували пожежу - йдеться в повідомленні.

Водночас начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа заявив, що понад 70 разів ворог бив по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Загинула одна людина, ще четверо дістали поранень.

Нагадаємо

На Запоріжжі російські дрони атакували Кушугум та Новостепнянське. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.