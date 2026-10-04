россияне атаковали Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Вечером 4 октября россияне совершили атаку FPV-дроном в пригороде Запорожья. Погиб один человек, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

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Загорелись грузовой автомобиль и сухая растительность на открытой территории площадью 1000 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар — говорится в сообщении.

В то же время начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа заявил, что более 70 раз враг бил по четырем районам области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

Погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Напомним

В Запорожской области российские дроны атаковали Кушугум и Новостепнянское. В результате ударов погибли два человека, еще двое получили ранения.