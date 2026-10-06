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россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 11036 просмотра

В центре Кривого Рога зафиксировали удар по территории больницы и пожар. Есть раненые, женщины находятся в операционной.

россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие

россия утром 6 октября ударила "Бандеролями" по территории больницы в центре Кривого Рога в Днепровской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В центре города возник пожар", — сначала сообщил глава ОВА.

В Кривом Роге уже двое раненых. Это мужчина и женщина. Им оказывают всю необходимую помощь. Враг ударил по территории местной больницы

— написал Ганжа.

По его словам, повреждены гаражи.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул указал, что "враг атаковал центр города двумя "Бандеролями"".

И уточнил, что уже известно о трех пострадавших.

Женщина — сотрудница больницы — в тяжелом состоянии, уже в операционной. Мужчина в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина ранена, в состоянии средней тяжести, уже находится в операционной. Просто гуляла с собакой

— написал Вилкул в соцсетях.

рф атаковала Украину 137 дронами, почти каждый третий реактивный - сколько уничтожили06.10.26, 08:11 • 3642 просмотра

Юлия Шрамко

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