россия ударила "Бандеролями" по больнице в центре Кривого Рога, есть пострадавшие
Киев • УНН
В центре Кривого Рога зафиксировали удар по территории больницы и пожар. Есть раненые, женщины находятся в операционной.
россия утром 6 октября ударила "Бандеролями" по территории больницы в центре Кривого Рога в Днепровской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В центре города возник пожар", — сначала сообщил глава ОВА.
В Кривом Роге уже двое раненых. Это мужчина и женщина. Им оказывают всю необходимую помощь. Враг ударил по территории местной больницы
По его словам, повреждены гаражи.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул указал, что "враг атаковал центр города двумя "Бандеролями"".
И уточнил, что уже известно о трех пострадавших.
Женщина — сотрудница больницы — в тяжелом состоянии, уже в операционной. Мужчина в состоянии средней тяжести. Еще одна женщина ранена, в состоянии средней тяжести, уже находится в операционной. Просто гуляла с собакой
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