Meta навязывает сотрудникам своего нового ИИ-агента

Meta больше не планирует оценивать эффективность сотрудников по частоте использования инструментов искусственного интеллекта, однако работников по-прежнему поощряют тестировать нового ИИ-агента компании под названием Hatch. Об этом сообщает издание Wired, передает УНН.

Детали

Во внутреннем объявлении на этой неделе гигант социальных сетей сообщил сотрудникам, что оценка их эффективности больше не будет зависеть от того, насколько часто они использовали инструменты искусственного интеллекта, рассказали WIRED трое работников, получивших это сообщение. Но поскольку сотрудники Meta одновременно начинают тестировать новый агентный инструмент искусственного интеллекта, известный как Hatch, они говорят, что потребление токенов продолжает расти - пишет издание.

Ранее Meta связывала оценивание сотрудников с тем, насколько активно они используют ИИ для улучшения своей повседневной работы. Сотрудники даже получали такие отметки, как "AI Native", "AI First" или "AI Enabled".

Теперь в новых рекомендациях по оценке эффективности работы компания заявила, что будет оценивать сотрудников прежде всего по их вкладу, а не по способу его достижения.

Новые рекомендации по оценке эффективности работы, представленные на этой неделе, заменяют ссылки на оценивание сотрудников на основе таких критериев, как "использование ИИ" и их обозначение "AI Native", более свободной формулировкой, которая предполагает, что "эти результаты могут быть поддержаны ИИ или другими средствами". Это возвращает фокус Meta на оценивание сотрудников по их влиянию, уделяя меньше внимания тому, как оно достигается. Некоторые сотрудники Meta рассказали WIRED, что изменения незначительны, но желательны, поскольку избавляют их от ощущения давления, вынуждающего использовать ИИ в ситуациях, когда это не имеет смысла - пишет издание.

Представительница Meta Трейси Клейтон заявила, что это лишь подчеркивает подход, который компания применяла ранее.

По информации издания, несмотря на ослабление требований, сотрудники Meta активно используют новый агентный ИИ-инструмент Hatch. Из-за этого, по словам работников, потребление токенов продолжает расти.

В течение нескольких месяцев, по словам некоторых сотрудников Meta, их коллеги неоднократно — или, как они считали, легкомысленно — предлагали инструментам искусственного интеллекта максимизировать внутренние показатели использования, такие как количество потребленных токенов или единиц искусственного интеллекта. Эра Tokenmaxxing достигла апогея, когда один сотрудник Meta создал внутреннюю таблицу лидеров для отслеживания того, сколько сотрудников использовали искусственный интеллект, называя их, например, "Легендой токенов". После того как детали панели инструментов просочились в сеть, сотрудник удалил ее в апреле. Через несколько месяцев Meta начала нормировать использование искусственного интеллекта сотрудниками - пишет издание.

Напомним

Meta сообщила, что ее модель ИИ непреднамеренно получила доступ к данным другой системы. Это третий подобный случай за последние недели после инцидентов с Anthropic и OpenAI.