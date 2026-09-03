Meta нав'язує співробітникам свого нового ШІ-агента

Meta більше не планує оцінювати ефективність співробітників за частотою використання інструментів штучного інтелекту, але працівників все одно заохочують тестувати новий ШІ-агент компанії під назвою Hatch. Про це повідомляє видання Wired, передає УНН.

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У внутрішньому оголошенні цього тижня гігант соціальних мереж повідомив працівникам, що оцінка їхньої ефективності більше не залежатиме від того, наскільки часто вони використовували інструменти штучного інтелекту , розповіли WIRED троє працівників, які отримали це повідомлення. Але оскільки працівники Meta одночасно починають тестувати новий агентний інструмент штучного інтелекту, відомий як Hatch, вони кажуть, що їхнє споживання токенів продовжує зростати - пише видання.

Раніше Meta пов’язувала оцінювання працівників із тим, наскільки вони використовують ШІ для покращення своєї щоденної роботи Співробітники навіть отримували позначки на кшталт "AI Native", "AI First" або "AI Enabled".

Тепер у нових рекомендаціях щодо оцінювання ефективності роботи, компанія заявила, що оцінюватиме працівників передусім за їхнім внеском, а не способом його досягнення.

Нові рекомендації щодо оцінювання ефективності роботи, представлені цього тижня, замінюють посилання на оцінювання працівників на основі таких критеріїв, як "використання ШІ" та їхнє позначення "AI Native", більш вільним формулюванням, яке передбачає, що "ці результати можуть бути підтримані ШІ або іншими засобами". Це повертає фокус Meta на оцінюванні працівників за їхнім впливом, з меншою увагою до того, як його досягають. Деякі працівники Meta розповідають WIRED, що зміни незначні, але бажані, звільняючи їх від почуття тиску використовувати ШІ в ситуаціях, коли це не має сенсу - пише видання.

Речниця Meta Трейсі Клейтон сказала, що це лише підкреслює підхід, який компанія використовувала раніше.

За інформацією видання, попри послаблення вимог, співробітники Meta активно використовують новий агентний ШІ-інструмент Hatch. Через це, за словами працівників, споживання токенів продовжує зростати.

Впродовж місяців, за словами деяких співробітників Meta, їхні колеги неодноразово - або, як вони вважали, легковажно — пропонували інструментам штучного інтелекту максимізувати внутрішні показники використання, такі як кількість спожитих токенів або одиниць штучного інтелекту. Ера Tokenmaxxing досягла апогею, коли один працівник Meta створив внутрішню таблицю лідерів для відстеження того, скільки співробітників використовували штучний інтелект, назвавши їх, наприклад, "Легендою токенів". Після того, як деталі панелі інструментів просочилися в мережу , співробітник видалив її у квітні. Через кілька місяців Meta почала нормувати використання штучного інтелекту співробітниками - пише видання.

Нагадаємо

Meta повідомила, що її модель ШІ ненавмисно отримала доступ до даних іншої системи. Це третій подібний випадок за останні тижні після інцидентів з Anthropic та OpenAI.