Нічна атака дронами на Запоріжжя: зайнявся торговельний центр
Київ • УНН
Уночі 7 вересня російські безпілотники атакували Запоріжжя, спричинивши пожежу в торговельному центрі. Постраждалих немає.
В ніч на понеділок, 7 вересня, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок атаки зайнявся торговельний центр.
Минулося без постраждалих
Згодом в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої атаки на Запоріжжя.
Нагадаємо
Ворог увечері в суботу, 5 вересня, атакував Запоріжжя. російський безпілотник ударив по житловому будинку. В іншому будинку через ворожий удар виникло займання. Шестеро людей було поранено.
росія атакувала підприємство в Запоріжжі, спалахнула пожежа27.08.26, 11:54 • 27024 перегляди