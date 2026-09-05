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Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежі

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

російські безпілотники вдарили по житлових будинках і адмінбудівлі в Запоріжжі. Постраждали щонайменше троє людей, виникли пожежі.

Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежі

Ворог увечері в суботу, 5 вересня, атакував Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок ворожих атак щонайменше одна людина поранена.

російський безпілотник ударив по житловому будинку. Поранень дістала літня жінка. В іншому будинку через ворожий удар виникло займання

- йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що ворог завдав ударів по житлових будинках у Запоріжжі. Виникли пожежі. Наразі відомо про трьох  постраждалих.

росіяни атакували адмінбудівлю в одному з районів Запоріжжя. Ворожий безпілотник ударив по нежитловому приміщенню. Фіксується задимлення.Наразі інформація про постраждалих не надходила

Нагадаємо

Армія рф продовжує завдавати ударів по Україні у низці областей. Одна з останніх атак припала на місто Чугуїв у Харківській області - відомо про трьох загиблих.

росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждалі04.09.26, 07:30 • 33147 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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