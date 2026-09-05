Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежі
Київ • УНН
російські безпілотники вдарили по житлових будинках і адмінбудівлі в Запоріжжі. Постраждали щонайменше троє людей, виникли пожежі.
Ворог увечері в суботу, 5 вересня, атакував Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок ворожих атак щонайменше одна людина поранена.
російський безпілотник ударив по житловому будинку. Поранень дістала літня жінка. В іншому будинку через ворожий удар виникло займання
Згодом стало відомо, що ворог завдав ударів по житлових будинках у Запоріжжі. Виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих.
росіяни атакували адмінбудівлю в одному з районів Запоріжжя. Ворожий безпілотник ударив по нежитловому приміщенню. Фіксується задимлення.Наразі інформація про постраждалих не надходила
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