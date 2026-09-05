рф продовжує завдавати смертоносні удари по Україні: на Харківщині троє загиблих, у низці областей - є поранені
Київ • УНН
Російські атаки в Чугуєві забрали життя трьох людей, ще одна постраждала. На Хмельниччині поранені семеро, на Запоріжжі — щонайменше 11.
Армія рф продовжує завдавати ударів по Україні у низці областей. Одна з останніх атак припала на місто Чугуїв у Харківській області - відомо про трьох загиблих. На Запоріжжі та Хмельниччині є поранені, передає УНН.
Харківщина
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог поцілив БпЛА по приватному будинку в Чугуєві.
Зруйновано приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж. На місці ворожого удару вирує пожежа.
За уточненою інформацією, серед загиблих 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік.
Також постраждала 40-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.
Хмельниччина
Хмельниччина сьогодні була під ворожою атакою. Працювали сили ППО.
Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника постраждали семеро людей, серед яких одна неповнолітня. Четверо постраждалих госпіталізовані. Один чоловік перебуває у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою. Ще троє людей мають уламкові та уламково-різані поранення плеча й передпліччя, а також травму ока. Є люди у шоковому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога
Внаслідок падіння БпЛА є суттєві руйнування житлового будинку. В одному з під’їздів зруйновано сходи та перекриття. Також пошкоджено системи водо- та газопостачання.
Працюють вибухотехніки. Рятувальники ДСНС розбирають завали. Правоохоронці забезпечують контрольований доступ мешканців до квартир у чотирьох під’їздах будинку.
Запоріжжя
Окупанти від початку дня завдавали ударів по Запоріжжю. Наразі відомо про щонайменше 11 поранених.
Ворог атакував житлові будинки.
Ворожа атака на Київщину: є загиблі, відомо про десятки пошкоджених об'єктів05.09.26, 19:12 • 2134 перегляди