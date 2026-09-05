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Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожары

Киев • УНН

 • 6848 просмотра

Российские беспилотники ударили по жилым домам и административному зданию в Запорожье. Пострадали как минимум три человека, возникли пожары.

Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожары

Враг вечером в субботу, 5 сентября, атаковал Запорожье. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вражеских атак как минимум один человек получил ранения.

российский беспилотник ударил по жилому дому. Ранения получила пожилая женщина. В другом доме из-за вражеского удара произошло возгорание

- говорится в сообщении.

Позже стало известно, что враг нанес удары по жилым домам в Запорожье. Возникли пожары. В настоящее время известно о трех  пострадавших.

россияне атаковали административное здание в одном из районов Запорожья. Вражеский беспилотник ударил по нежилому помещению. Зафиксировано задымление.В настоящее время информация о пострадавших не поступала

Напомним

Армия рф продолжает наносить удары по Украине в ряде областей. Одна из последних атак пришлась на город Чугуев в Харьковской области — известно о трех погибших.

Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшие04.09.26, 07:30 • 33178 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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