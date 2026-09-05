Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожары

Враг вечером в субботу, 5 сентября, атаковал Запорожье. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, информирует УНН.

Отмечается, что в результате вражеских атак как минимум один человек получил ранения.

российский беспилотник ударил по жилому дому. Ранения получила пожилая женщина. В другом доме из-за вражеского удара произошло возгорание

Позже стало известно, что враг нанес удары по жилым домам в Запорожье. Возникли пожары. В настоящее время известно о трех пострадавших.

россияне атаковали административное здание в одном из районов Запорожья. Вражеский беспилотник ударил по нежилому помещению. Зафиксировано задымление.В настоящее время информация о пострадавших не поступала