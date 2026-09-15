$44.620.0751.520.12
ukenru
21:38 • 158 перегляди
Україна просить Австрію допомогти з локомотивами та використанням заморожених активів рф - МЗС
20:58 • 2522 перегляди
У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну
20:19 • 4926 перегляди
Держбюджет-2027: що відомо про проєкт, поданий до Верховної Ради
18:43 • 10749 перегляди
"Дефіцит треба закрити" - Зеленський закликав депутатів до "позитивних голосувань" заради мільярдів для України
16:27 • 17179 перегляди
На Сумщині продовжили комендантську годину - скільки триватиме
15 вересня, 14:32 • 28561 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?
15 вересня, 14:18 • 18128 перегляди
Кабмін у наступному році планує збільшити мінімальну зарплату на 900 гривень
15 вересня, 12:55 • 22256 перегляди
В Україні зросте вартість проїзду в електричках - стали відомі тарифи та коли їх буде запроваджено
15 вересня, 12:10 • 24602 перегляди
Єрмаку не продовжили обов’язок носити електронний браслет
15 вересня, 09:36 • 35841 перегляди
Рада погодила звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
79%
750мм
Популярнi новини
Польща посилює кордон з Україною та будує нові фортифікації через російську загрозу15 вересня, 13:24 • 10680 перегляди
Зеленський анонсував переформатування роботи мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту15 вересня, 13:28 • 4320 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 16068 перегляди
Біля військового аеродрому Німеччини розбився безпілотник, поліція почала масштабну операцію16:52 • 8552 перегляди
Канцлер Німеччини скасовує поїздку до Нью-Йорка через політичний тиск - ЗМІ17:22 • 3828 перегляди
Публікації
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 16119 перегляди
Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?15 вересня, 14:32 • 28555 перегляди
БПЛА "Орлан": характеристики, види та небезпекиPhoto15 вересня, 04:00 • 93850 перегляди
Не лише дистанційка - які сценарії організації освітнього процесу запропонували школам під час тривог14 вересня, 16:13 • 83389 перегляди
Антидепресанти для собак під час війни: коли тварині потрібне медикаментозне лікування
Ексклюзив
14 вересня, 13:55 • 85532 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Борис Джонсон
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Київська область
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому21:06 • 584 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 32058 перегляди
Джин Смарт встановила історичний рекорд "Еммі", вигравши нагороду за кожен сезон "Хаків"15 вересня, 01:08 • 67684 перегляди
6-річна донька Блума обрала татуювання з "Піратів Карибського моря", навіть не знаючи про роль батькаPhoto15 вересня, 00:05 • 74329 перегляди
Дітей Меган Маркл і принца Гаррі терміново перевели до іншої школи через загрозу їхній безпеці14 вересня, 23:05 • 64962 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Шахед-136

Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?

Київ • УНН

 • 28561 перегляди

Поранені військові зберігають грошове забезпечення та можуть отримувати 100 тисяч гривень під час лікування. Затримки виникають через документи й накази.

Без грошей в лікарні: чому військові не можуть отримати виплати за поранення?

Поранення на фронті не припиняє право військовослужбовця на грошове забезпечення. Більше того, якщо травма, контузія чи каліцтво пов’язані із захистом Батьківщини, під час стаціонарного лікування військовому належить додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Проте між нормою закону і фактичним зарахуванням коштів залишається кілька бюрократичних ланок. Саме на них виплати можуть затримуватися на тижні або місяці.

Що робити, якщо така ситуація сталася, - розібрався УНН.

Що має отримувати поранений військовий

За чинними правилами, під час лікування після бойового поранення за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення. Додатково виплачуються 100 тисяч гривень на місяць за час стаціонарного лікування в Україні чи за кордоном, а також за період переміщення між медичними закладами. Міноборони зазначає, що ця виплата може зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування.

Якщо після стаціонару військовому потрібна відпустка для лікування, 100-тисячна виплата зберігається у разі тяжкого поранення, що має бути підтверджене висновком ВЛК. Для призначення виплати принципове значення має й довідка про обставини травми, так звана форма №5. У ній мають написати, що поранення пов’язане із захистом Батьківщини. Відомості про поранення та лікування мають потрапити до військової частини, а військовослужбовець — бути включеним до відповідного наказу про виплату для того, щоб отримати кошти від держави.

При цьому не кожне лікування після травми дає право саме на 100 тисяч гривень. Вирішальний —  встановлений зв’язок поранення із захистом Батьківщини. Якщо такого зв’язку немає і військовий не має права на іншу більшу додаткову винагороду, з 2026 року під час лікування може зберігатися додаткова виплата у 10 тисяч гривень.

Де та чому виникає затримка із виплатою коштів

Саме документальний етап залишається одним із найуразливіших у процесі отримання грошових виплат. У щорічній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за 2025 рік зазначено, що протягом року надійшло 855 звернень щодо можливих порушень права військовослужбовців та членів їхніх сімей на грошове забезпечення. Серед заявників були й поранені, які перебували на стаціонарному лікуванні або у відпустці після тяжкого поранення.

Омбудсман своєю чергою називає серед передумов несвоєчасних виплат:

  • тривале оформлення військовими частинами довідок про обставини травми;
    • затримки з постановами ВЛК;
      • недотримання встановленого порядку обміну документами між лікарнями, військовими частинами та ТЦК та СП.

        Показовий випадок наводить у своїй доповіді. Там йдеться про військовослужбовця після тяжкого поранення. Він тривалий час лікувався, однак із січня 2025 року захисникові припинили виплачувати щомісячне грошове забезпечення, а додаткові 100 тисяч гривень не нараховували протягом усього лікування. Після втручання Омбудсмана військового включили до наказу командира частини щодо виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за відповідний період.

        Чому документи на виплату мали б передаватися без участі пораненого

        Формально значну частину цієї бюрократії військовослужбовець не повинен брати на себе. Ще з 2023 року діє урядовий порядок електронного обміну медичними та іншими документами між лікарнями, військовими частинами та ТЦК та СП. Зокрема, заклад охорони здоров’я має протягом одного дня повідомити військову частину про госпіталізацію або виписку військовослужбовця. Через систему електронного документообігу передаються, серед іншого, довідка про обставини травми, постанови ВЛК та виписки з медичних карт. Військова частина також повинна опрацьовувати отримані документи та передавати необхідні папери за визначеною процедурою.

        На практиці, як свідчать звернення до Омбудсмана, цей механізм не завжди працює без збоїв. Якщо частина не отримала інформацію про госпіталізацію, затягнула оформлення форми №5 або необхідні документи не потрапили до підрозділу, який оформлює виплати, військовий може фактично залишитися без належних коштів, хоча саме право на них не втрачається.

        Форма №5 — один із ключових документів

        Довідка про обставини травми має значення під час проходження ВЛК, оцінювання повсякденного функціонування людини та оформлення одноразової грошової допомоги. У ній фіксують місце, час та обставини отримання травми. Саме ці дані надалі дозволяють встановити  зв’язок поранення із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби. Але ситуація може складатися  парадоксально: військовий має очевидне поранення, перебуває у лікарні та має медичні документи, однак для призначення спеціальної виплати цього недостатньо, доки не оформлена адміністративна частина підтвердження обставин травми.

        Виплата пораненому у 100 тисяч та одноразова допомога: у чому різниця

        Окремо слід розрізняти щомісячну винагороду під час лікування та одноразову грошову допомогу, право на яку може виникнути через наслідки поранення.

        Одноразову допомогу призначають, зокрема, якщо внаслідок травми військовому встановили інвалідність або він втратив працездатність.  У 2026 році, якщо інвалідність пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, розмір такої допомоги становить 1 млн 331,2 тис. грн для І групи, 998,4 тис. грн — для ІІ групи та 832 тис. грн — для ІІІ групи.

        Якщо інвалідність не встановлена, але експертна команда визначила відсоток втрати працездатності, розмір допомоги розраховується пропорційно цьому відсотку. Для мобілізованих та контрактників у 2026 році розрахунковою базою є 70 прожиткових мінімумів, або 232 тис 960 гривень. Наприклад, при встановленні 20% втрати працездатності виплата становить 46 тис 592 гривні.

        Для оформлення ОГД потрібні рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, постанова ВЛК щодо причинного зв’язку та документ про обставини поранення. Тобто проблеми з оформленням документів одразу після травми можуть вплинути як на виплати під час госпіталізації, так і на отримання допомоги після завершення лікування.

        Що робити, якщо гроші не надходять

        Якщо військовий перебуває на лікуванні після поранення, але не отримує належну винагороду, насамперед варто з’ясувати, чи оформлена довідка про обставини травми, чи передана вона до військової частини та чи включили військовослужбовця до наказу про виплату. Звернення до військової частини доцільно фіксувати письмово або подавати рапортом. Якщо проблему не вирішують, захистити право на виплату можна звернувшись до органів військового управління, Міноборони, системи безоплатної правничої допомоги, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або в судовому порядку.

         Законодавство передбачає і збереження грошового забезпечення, і спеціальну винагороду під час лікування поранених. Однак між виникненням права та надходженням коштів залишається адміністративний ланцюг із медичних документів, висновків, обміну інформацією та наказів командування. І якщо будь-яка його ланка не спрацьовує, військовий може бути змушений паралельно з лікуванням ще й домагатися грошей, які держава вже гарантувала йому законом.

        Нагадаємо

        Кабмін перерозподіляє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та їхнім сім’ям. 25,9 млрд підуть на забезпечення у вересні, 7,7 млрд  — на допомогу.

        Олександра Василенко

        СуспільствоВійна в УкраїніПублікації
        Кабінет Міністрів України
        Мобілізація
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        ТЦК та СП