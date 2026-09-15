Без денег в больнице: почему военнослужащие не могут получить выплаты за ранение?

Ранение на фронте не прекращает право военнослужащего на денежное обеспечение. Более того, если травма, контузия или увечье связаны с защитой Отечества, во время стационарного лечения военнослужащему положено дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц. Однако между нормой закона и фактическим зачислением средств остается несколько бюрократических звеньев. Именно на этих этапах выплаты могут задерживаться на недели или месяцы.

Что делать, если такая ситуация произошла, — выяснил УНН.

Что должен получать раненый военнослужащий

Согласно действующим правилам, во время лечения после боевого ранения за военнослужащим сохраняется основное денежное обеспечение. Дополнительно выплачиваются 100 тысяч гривен в месяц за время стационарного лечения в Украине или за рубежом, а также за период перемещения между медицинскими учреждениями. Минобороны отмечает, что эта выплата может сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения.

Если после стационара военнослужащему необходим отпуск для лечения, выплата в размере 100 тысяч гривен сохраняется в случае тяжелого ранения, что должно быть подтверждено заключением ВЛК. Для назначения выплаты принципиальное значение имеет и справка об обстоятельствах травмы, так называемая форма №5. В ней должно быть указано, что ранение связано с защитой Отечества. Сведения о ранении и лечении должны поступить в воинскую часть, а военнослужащий — быть включен в соответствующий приказ о выплате, чтобы получить средства от государства.

При этом не каждое лечение после травмы дает право именно на 100 тысяч гривен. Решающее значение имеет установленная связь ранения с защитой Отечества. Если такой связи нет и военнослужащий не имеет права на другое, более крупное дополнительное вознаграждение, с 2026 года во время лечения может сохраняться дополнительная выплата в размере 10 тысяч гривен.

Где и почему возникает задержка с выплатой средств

Именно документальный этап остается одним из наиболее уязвимых в процессе получения денежных выплат. В ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека за 2025 год указано, что в течение года поступило 855 обращений относительно возможных нарушений права военнослужащих и членов их семей на денежное обеспечение. Среди заявителей были и раненые, находившиеся на стационарном лечении или в отпуске после тяжелого ранения.

Омбудсмен, в свою очередь, называет среди причин несвоевременных выплат:

длительное оформление воинскими частями справок об обстоятельствах травмы;

задержки с постановлениями ВЛК;

несоблюдение установленного порядка обмена документами между больницами, воинскими частями и ТЦК и СП.

Показательный случай приводится в его докладе. В нем идет речь о военнослужащем после тяжелого ранения. Он длительное время лечился, однако с января 2025 года защитнику прекратили выплачивать ежемесячное денежное обеспечение, а дополнительные 100 тысяч гривен не начисляли в течение всего периода лечения. После вмешательства Омбудсмена военнослужащего включили в приказ командира части о выплате денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за соответствующий период.

Почему документы на выплату должны были бы передаваться без участия раненого

Формально значительную часть этой бюрократии военнослужащий не должен брать на себя. Еще с 2023 года действует правительственный порядок электронного обмена медицинскими и другими документами между больницами, воинскими частями и ТЦК и СП. В частности, учреждение здравоохранения должно в течение одного дня уведомить воинскую часть о госпитализации или выписке военнослужащего. Через систему электронного документооборота передаются, среди прочего, справка об обстоятельствах травмы, постановления ВЛК и выписки из медицинских карт. Воинская часть также должна обрабатывать полученные документы и передавать необходимые бумаги в соответствии с установленной процедурой.

На практике, как свидетельствуют обращения к Омбудсману, этот механизм не всегда работает без сбоев. Если часть не получила информацию о госпитализации, затянула оформление формы №5 или необходимые документы не попали в подразделение, оформляющее выплаты, военнослужащий фактически может остаться без надлежащих средств, хотя само право на них не утрачивается.

Форма №5 — один из ключевых документов

Справка об обстоятельствах травмы имеет значение при прохождении ВЛК, оценке повседневного функционирования человека и оформлении единовременной денежной помощи. В ней фиксируются место, время и обстоятельства получения травмы. Именно эти данные в дальнейшем позволяют установить связь ранения с защитой Отечества или выполнением обязанностей военной службы. Но ситуация может складываться парадоксально: у военнослужащего очевидное ранение, он находится в больнице и имеет медицинские документы, однако для назначения специальной выплаты этого недостаточно, пока не оформлена административная часть подтверждения обстоятельств травмы.

Выплата раненому в размере 100 тысяч и единовременная помощь: в чем разница

Отдельно следует различать ежемесячное вознаграждение во время лечения и единовременную денежную помощь, право на которую может возникнуть из-за последствий ранения.

Единовременную помощь назначают, в частности, если вследствие травмы военнослужащему установили инвалидность или он утратил трудоспособность. В 2026 году, если инвалидность связана с защитой Отечества или выполнением обязанностей военной службы, размер такой помощи составляет 1 млн 331,2 тыс. грн для I группы, 998,4 тыс. грн — для II группы и 832 тыс. грн — для III группы.

Если инвалидность не установлена, но экспертная команда определила процент утраты трудоспособности, размер помощи рассчитывается пропорционально этому проценту. Для мобилизованных и контрактников в 2026 году расчетной базой являются 70 прожиточных минимумов, или 232 тыс. 960 гривен. Например, при установлении 20% утраты трудоспособности выплата составляет 46 тыс. 592 гривны.

Для оформления ЕДП необходимы решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования, постановление ВЛК о причинной связи и документ об обстоятельствах ранения. То есть проблемы с оформлением документов сразу после травмы могут повлиять как на выплаты во время госпитализации, так и на получение помощи после завершения лечения.

Что делать, если деньги не поступают

Если военнослужащий находится на лечении после ранения, но не получает положенное вознаграждение, прежде всего стоит выяснить, оформлена ли справка об обстоятельствах травмы, передана ли она в воинскую часть и включили ли военнослужащего в приказ о выплате. Обращение в воинскую часть целесообразно фиксировать письменно или подавать рапортом. Если проблему не решают, защитить право на выплату можно, обратившись в органы военного управления, Минобороны, систему бесплатной правовой помощи, к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека или в судебном порядке.

Законодательство предусматривает и сохранение денежного довольствия, и специальное вознаграждение во время лечения раненых. Однако между возникновением права и поступлением средств остается административная цепочка из медицинских документов, заключений, обмена информацией и приказов командования. И если какое-либо ее звено не срабатывает, военнослужащий может быть вынужден одновременно с лечением еще и добиваться денег, которые государство уже гарантировало ему законом.

Напомним

Кабмин перераспределяет 33,6 млрд гривен на выплаты военнослужащим и их семьям. 25,9 млрд пойдут на обеспечение в сентябре, 7,7 млрд — на помощь.