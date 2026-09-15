"Дефіцит треба закрити" - Зеленський закликав депутатів до "позитивних голосувань" заради мільярдів для України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нардепів і наголосив - мільярди доларів Україні можуть принести позитивні голосування. Глава держави також закликав всіх "бути однаково результативними заради України", передає УНН.

Я вдячний усім парламентарям, які сьогодні голосували позитивно у Верховній Раді. І також на цей тиждень запланована частина законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів, якщо чесно. Сім законопроєктів в порядку денному, більшість з них – це перше читання, але кожен з них потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету - заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Президент наголосив, що "це питання державного значення, яке стосується всіх, абсолютно всіх в Україні, а не когось окремо – не окрему партію, групу чи особистість".

Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними та непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Україна – це більше ніж будь-яка партія, чи інтерес, чи піарна стратегія. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україні можуть принести саме позитивні голосування. Я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними заради України - резюмував Зеленський.

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